Diez años venciendo al centralismo: el aporte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas a la región de Magallanes (2016-2026)

Durante décadas, el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena estuvo atrapado en una trampa metodológica: la fría calculadora del nivel central. Bajo el criterio tradicional de rentabilidad social (costo-beneficio), construir un kilómetro de pavimento en Tierra del Fuego, levantar un muelle en Puerto Williams o abrir una senda de penetración en Última Esperanza resultaba siempre «ineficiente» por nuestra baja densidad poblacional. El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) nació precisamente para romper esa inercia, y al hacer el balance de la década comprendida entre 2016 y 2026, el resultado es claro: estamos frente a la política pública más transformadora de nuestra historia reciente.

El gran acierto de esta herramienta fue cambiar el paradigma de evaluación de cada proyecto según el criterio de costo-eficiencia, entendiendo que hacer soberanía y garantizar calidad de vida en el extremo austral no puede medirse con los mismos parámetros que en la Región Metropolitana. Gracias a ello, en estos diez años pasamos de la frustración del papel a la concreción en terreno.

El Plan de Zonas Extremas en Magallanes representa exactamente la perspectiva futura que contiene: es una Política de Estado con horizonte de mediano y largo plazo.

Basta mirar el mapa regional para dimensionar el impacto. En Tierra del Fuego, la pavimentación de la Ruta Y-71 entre Porvenir y Onaissin dejó de ser una promesa postergada para avanzar en kilómetros concretos que hoy cambian la seguridad y la logística productiva de la isla. En el extremo sur, el desarrollo del Puerto Multipropósito de Puerto Williams consolidó a la capital de la Provincia Antártica como una puerta de entrada logística y científica a la Antártica de nivel mundial. A esto se suman obras de conectividad vitales como la senda de penetración Hollemberg-Río Pérez, mejoras portuarias, infraestructura deportiva y proyectos culturales largamente anhelados como el Archivo y Biblioteca Regional en Punta Arenas.

Sin embargo, el mayor triunfo del periodo 2016-2026 no está solo en el cemento, sino en la madurez institucional. Lo que comenzó como una iniciativa presidencial del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet logró evolucionar hacia una política permanente de Estado, blindada frente a los vaivenes de los gobiernos de turno. Llegar a 2026 con una nueva cartera proyectada a diez años (2025-2035) y con Magallanes liderando la ejecución presupuestaria a nivel nacional confirma que la región demostró capacidad técnica para gestionar su propio destino.

Por supuesto, los desafíos persisten. La burocracia, las licitaciones desiertas y los sobrecostos propios de operar en el fin del mundo siguen poniendo a prueba la paciencia ciudadana. Pero hoy el debate es distinto: ya no discutimos si Magallanes merece inversión extraordinaria, sino cómo ejecutamos más rápido las obras que preparan a nuestra región para los próximos cincuenta años. Diez años después, el Plan de Zonas Extremas nos recuerda que cuando el Estado confía en sus regiones, la geografía deja de ser un obstáculo para convertirse en oportunidad.

Manuel Luis Rodríguez U.