SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva en la región de Magallanes por tormentas eléctricas entre el domingo 22 y martes 24 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la Región de Magallanes:

Alertamiento Pronóstico Inicio Fin Enlace Aviso A635 Probables tormentas eléctricas en cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular central, insular sur, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur de la región 22-11 24-11 Abrir aquí

Una tormenta eléctrica son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulonimbus) y pueden estar acompañadas de precipitación en forma de chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve o granizo.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva Regional por tormentas eléctricas, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.