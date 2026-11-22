Argentina en Hamburgo: Kohen se repite el plato | Juan Pablo Berlinger | Opinión



Bolivia intentó convertir una aspiración histórica en una obligación jurídica contra Chile. Fracasó. Argentina ensaya ahora otra arquitectura alrededor de las Falklands. Los casos son distintos, pero comparten una tentación: buscar en los tribunales aquello que la política y la realidad no han concedido. Existe una vieja tentación diplomática latinoamericana: cuando la realidad no acompaña una reivindicación, se intenta que el derecho internacional la empuje.



Bolivia lo hizo contra Chile. Argentina lo intenta ahora frente al Reino Unido. Los casos no son jurídicamente equivalentes. Tampoco están ante el mismo tribunal. Pero comparten una estrategia reconocible: si no es posible obtener directamente el objetivo territorial, se construye alrededor una obligación jurídica que permita avanzar hacia él.



Bolivia no pidió formalmente que la Corte Internacional de Justicia le entregara territorio chileno. Eligió una fórmula más sofisticada: sostuvo que Chile había contraído una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al océano Pacífico. La demanda, presentada en 2013, intentaba transformar conversaciones, declaraciones y aproximaciones diplomáticas en un deber jurídicamente exigible.



La aspiración política seguía siendo la misma. Lo que cambió fue el envoltorio.

Hasta que llegaron los jueces.



El 1 de octubre de 2018, la Corte concluyó que Chile no había contraído esa obligación. El resultado fue categórico: doce votos contra tres. Bolivia tenía una reivindicación histórica, pero no pudo demostrar el derecho concreto que había pedido declarar.

Argentina debería releer esa sentencia antes de convertir Hamburgo en otra epopeya nacional.



La puerta lateral.



Argentina tampoco está pidiendo al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que declare argentinas las Falklands.

La maniobra es más inteligente. Buenos Aires pretende actuar sobre las consecuencias marítimas y económicas de la controversia, particularmente alrededor del proyecto Sea Lion, sin solicitar que el Tribunal resuelva directamente la soberanía territorial sobre las islas. Ahí reside la habilidad de la presentación. También su debilidad.



Porque detrás del petróleo, de los argumentos ambientales y de las medidas provisionales permanece una pregunta imposible de hacer desaparecer: ¿puede Argentina exigir derechos marítimos cuya titularidad depende de una soberanía territorial que el Tribunal del Mar no está llamado a adjudicar?

Ese es el verdadero litigio.



La comparación con Bolivia no está en las normas invocadas. Está en el método.

Bolivia intentó construir una obligación de negociar sin impugnar directamente el Tratado de 1904, camino que encontraba obstáculos en el Pacto de Bogotá. Argentina intenta producir consecuencias jurídicas marítimas sin pedirle a Hamburgo que decida la soberanía sobre las Falklands. Dos controversias diferentes. Una tentación parecida. Cuando la puerta principal está cerrada, se busca una lateral.



Kohen ya estuvo allí



La historia se vuelve más interesante con la aparición de Marcelo Kohen.

Porque Marcelo Kohen no es un observador ajeno al precedente boliviano. Al comienzo del proceso, participó en el grupo de juristas convocado para trabajar en la preparación de la demanda contra Chile.

En enero de 2012, autoridades de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima de Bolivia informaron que Marcelo Kohen, junto con otros abogados extranjeros, estaba colaborando en la construcción de los argumentos y fundamentos de la futura acción. En marzo de 2013, cuando Bolivia se preparaba para presentar la demanda, la prensa continuaba mencionándolo entre los expertos internacionales que habían trabajado en la definición de la estrategia jurídica.



La precisión es importante: Marcelo Kohen estuvo en la etapa inicial, pero no aparece entre los abogados bolivianos consignados en la sentencia definitiva de 2018. El equipo que llegó hasta el fallo estaba integrado por otros juristas.

Es decir, participó en la cocina inicial, pero no estuvo sentado a la mesa cuando llegó la cuenta. Y la cuenta fue doce a tres.



De Bolivia a las Falklands



La cronología de 2018 añade otra escena extraordinaria.



El 12 de marzo, mientras La Haya se preparaba para escuchar los alegatos finales de Bolivia contra Chile, Marcelo Kohen estaba en las Falklands presentando personalmente una propuesta de veinte puntos para destrabar la controversia argentino-británica.

Viajó a las islas, alquiló un salón de la Cámara de Comercio, publicó un aviso y ofreció una fórmula que contemplaba soberanía argentina, amplia autonomía isleña, garantías institucionales y un eventual referéndum. Según la cobertura contemporánea, asistieron apenas ocho habitantes.



El 19 de marzo comenzaron los alegatos Bolivia-Chile. El día 20, Marcelo Kohen presentó nuevamente su propuesta, esta vez en Buenos Aires. El 28 terminaron las audiencias. El 1 de octubre, la construcción boliviana se derrumbó.

Las fechas no demuestran que Marcelo Kohen anticipara el resultado. Pero cuentan una historia políticamente irresistible.

Mientras Bolivia llevaba hasta el final su apuesta por convertir una aspiración histórica en una obligación jurídica, Marcelo Kohen ya exploraba una solución negociada para una reivindicación argentina que enfrentaba obstáculos jurisdiccionales todavía mayores.



Esta vez, hasta el final



Ocho años después, Marcelo Kohen vuelve al centro del tablero.

Ya no está frente a ocho isleños en un salón de Stanley. Está ante jueces en Hamburgo.

Por eso cabe esperar que esta vez llegue hasta el final.



No hasta otra propuesta de veinte puntos. No hasta otra fórmula política. Hasta la respuesta jurídica definitiva.

Argentina deberá demostrar derechos, obligaciones y, antes que todo, competencia.

No bastará invocar 1833. No bastarán las resoluciones políticas. No bastará repetir que existe una disputa. Reconocer una controversia no significa resolverla a favor de quien más insistentemente la reivindica.



Bolivia aprendió esa diferencia frente a Chile. Ahora Argentina prueba otra puerta en Hamburgo.

Y Marcelo Kohen, que estuvo en los primeros pasos de la aventura boliviana y luego fue a las Falklands a presentar un acuerdo, se repite el plato. Esta vez no hay ocho isleños enfrente.



Hay jueces. Y los jueces, a diferencia de las causas nacionales, también pueden decir que no.

Juan Pablo Berlinger.