Seremi de Energía entrega focos LED con sensor de movimiento a vecinos, Carabineros, posta rural y jardín infantil de Puerto Edén.

· La autoridad regional del ramo recibió ayuda de parte de los vecinos, quienes se hicieron parte activa de la instalación de los equipos.

Puerto Edén, Prov. de Última Esperanza, noviembre del 2026.- Impajaritablemente todos los días del año, a la media noche, Puerto Edén se queda a oscuras; y retoma su rutina a las 7 de la mañana, cuando la luz eléctrica vuelve.

Como si fuese un sol artificial, los generadores se encienden y se apagan diariamente a la hora señalada, excepto los viernes y sábados, que alargan su operatividad una hora más para regalar un tiempo extra de esparcimiento a cada uno de sus habitantes. El encargado de este proceso y quien maneja y ajusta el “ciclo circadiano de la electricidad” en este remoto poblado, es Andrés Ramos.

“Hay excepciones, muy pocas”, cuenta Ramos. “Las elecciones o alguna emergencia por ejemplo (…). La comunidad tiene un malestar generalizado con esta dinámica, porque a la media noche no se puede compartir ni en comunidad ni en familia, ya que la luz hay que cortarla”, complementa.

ILUMINACIÓN SOLAR Y

SEGURIDAD PARA PUERTO EDÉN

Y así todos los días del año. “Puerto Edén está en una situación de vulnerabilidad y pobreza energética que no podemos soslayar. El Estado mantiene una deuda con los pobladores de esta zona de rezago, por eso durante esta jornada de dos días, y un cúmulo de actividades, priorizamos, y decidimos como Ministerio hacer una pequeña pero significativa contribución a nuestros queridos vecinas y vecinos que realizan soberanía en esta tierra indómita”, dijo el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto.

“Es un gesto, pero también una señal que queremos dar sobre la urgencia y lo vital que es para los habitantes de puerto Edén disponer de energía eléctrica todo el día, como cualquier otro poblado del país; más aún cuando en invierno las horas de luz son menos y el invierno es duro, inclemente, con nieve y una escarcha muy peligrosa, especialmente cuando oscurece”, remarcó Pinto.

Por ello el Seremi de Energía trajo desde Punta Arenas una caja con varios dispositivos LED que, a través de un pequeño panel fotovoltaico, convierten la energía solar en luz que se activa mediante de un sensor de movimiento.

Tal como lo hizo en Seno Obstrucción, el titular regional de Energía, tomó su taladro y, empleando una escalera llegó hasta la altura adecuada para instalarlos.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Las prioridades: La Junta de Vecinos, el Jardín Infantil Centollita, la Posta de Salud Rural, casas de adultos mayores y el Retén de Carabineros.

Una vez instalados los dispositivos, el Seremi Pinto recorrió las pasarelas de Puerto Edén para verificar que estuvieran funcionando.

“Las luces que pusimos en la Posta de Salud Rural, en el Jardín Infantil, en la sede vecinal y en las viviendas, más el foco LED del Retén de Carabineros, estaban correctamente operando”, constató con satisfacción la autoridad.

También lo hicieron los beneficiarios, quienes ayudaron en la instalación de los aparatos.

“Estamos muy complacidos con la visita de señor Seremi de Energía a esta localidad, la cual tiene muchas necesidades y de igual forma quiero agradecer por su regalo, -un foco solar- lo cual nos va a ser muy útil cuando se corte la luz en este poblado”, contó el Sargento Primero Gustavo Soto Aravena, jefe (s) del Retén de Carabineros de Puerto Edén, quien junto al Seremi Pinto recordaron que esta donación fue fruto de un compromiso adquirido con la institución de orden y seguridad pública.

Asimismo, la encargada del (s) de la Posta de Salud Rural y TENS, señora Patricia González, agradeció la instalación de los focos LED en el frontis del recinto de asistencial.

“Solo puedo agradecer porque fue muy importante la donación, a pesar de que como dicen ustedes es poco, para nosotros es mucho, y el que se hayan dado el trabajo de venir hasta acá y ayudar a colocar los dispositivos… Afuera quedaron super bien, porque en la noche aquí, si no andamos con linterna, son muy necesarios. En especial en invierno, hay escarcha, la oscuridad es un hoyo negro y por las escaleras es muy bueno que se tenga presente por donde está ubicada la posta para la llegada de las personas que tienen que venir a atención sobre todo en la hora nocturna y eso quería agradecer”.

Finalmente, el Seremi de Energía de Magallanes reflexionó sobre la importancia “de que nuestro Gobierno y como Ministerio de Energía estemos en terreno, tal como nos mandató la ministra Ximena Rincón, a hacer la pega desplegados, venir a los lugares más lejanos y de más difícil acceso, que es lo que hemos estado haciendo y seguiremos así, principalmente para escuchar a las personas, compartir en sus casas y no desde la oficina”, apuntó Pinto y agregó:

“En una localidad rural donde faltan muchas cosas por hacer, un pequeño pero útil dispositivo de luz LED que incorpora un panel fotovoltaico, creo que servirá bastante para iluminar en noches obscuras, cobertizos, entradas de casas, pasillos de galpones, techumbres de leñeras para abrir candados y frontis de reparticiones públicas”, sostuvo Pinto.