Ministro del Deporte visitó terreno donde se emplazaría el polideportivo municipal.

La autoridad conoció el lugar del futuro recinto deportivo, que ya cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) y considera una inversión superior a los mil millones de pesos para su etapa de diseño.

En el marco de su visita a Punta Arenas, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, recorrió, junto al alcalde Claudio Radonich y otras autoridades, el terreno donde se proyecta construir el futuro Polideportivo Antártica Chilena, iniciativa que busca fortalecer la infraestructura deportiva de la capital regional y responder a una histórica demanda de los deportistas magallánicos.

Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia de contar con un recinto que permita albergar competencias de alto nivel para que Punta Arenas sea parte de los grandes circuitos internacionales. “Es una inversión muy importante lo que queremos hacer acá, de un lugar que permita tener competencia de gran nivel, pero sobre todo un lugar de encuentro para el deporte, para la cultura y el entrenamiento, que son los que más faltan en nuestra ciudad. La idea es convertir este gran espacio en un parque deportivo, como hoy es el nacional”, dijo Radonich.

Por su parte, el ministro Francisco Riveros valoró el avance de la iniciativa y señaló que “es un anhelo de la región de Magallanes, es un anhelo de Punta Arenas que está avanzando. Ya tuvimos la buena noticia de la RS, ahora ya se entra en la etapa de diseño, así que se está más cerca de poder cumplir con tener este gran lugar para el deporte magallánico”.

La autoridad también relevó la importancia de avanzar en infraestructura para ampliar las oportunidades deportivas de la población, junto con los programas y talleres que impulsa el Ministerio del Deporte en la región.

En tanto, la delegada presidencial, Ericka Farías, destacó que se trata de una inversión que beneficiará no solo a Punta Arenas, sino a toda la región, considerando que el futuro recinto permitirá desarrollar distintas disciplinas, disponer de espacios de entrenamiento y albergar aproximadamente a cinco mil personas.

El proyecto contempla una infraestructura total de 15.600 metros cuadrados, con una edificación de 10.311 metros cuadrados, cancha principal, salas de uso múltiple, graderías y 355 estacionamientos.