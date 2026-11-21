Cerca de mil personas participaron de la primera Feria Gourmet de la temporada en Punta Arenas.





La iniciativa municipal contempla diez ferias en la Escuela Argentina y seis microferias en el Centro Artesanal, ampliando los espacios de comercialización para los emprendedores regionales.



Con una importante presencia de público y una variada oferta de productos regionales, este sábado 21 de noviembre comenzó la temporada 2026-2027 de la Feria Gourmet, iniciativa impulsada Unidad de Fomento Productivo del municipio que reúne a 30 emprendedores del rubro hortícola y de productos elaborados.



La jornada inaugural se desarrolló en la Escuela Argentina, donde los visitantes pudieron encontrar verduras y hortalizas frescas, plantas, flores, frutillas, calafate y grosellas, además de mermeladas, infusiones y otros productos elaborados en la región.



El alcalde Claudio Radonich destacó la convocatoria y señaló que “muy contentos de colaborar con nuestros productores, y, sobre todo, facilitar que nuestros vecinos coman sano, con comercio justo, porque aquí ustedes los precios los ponen directamente, no se les cobra nada, productos que están sin químicos. Así que los invitamos para la próxima feria, el 5 de diciembre, el sábado, en la Escuela Argentina, y para la primera microferia, este viernes 27 de noviembre, en el Centro Artesanal”, indicó.



La principal novedad será precisamente la incorporación de estas microferias, que se realizarán algunos viernes en el recinto ubicado en el Centro Artesanal.



Desde el sector productivo, Ana Villegas valoró la oportunidad de acercar sus cosechas a la comunidad y destacó la diversidad de cultivos que se producen en Magallanes, incluyendo variedades como la mizuna morada, hierbas aromáticas y hortalizas de temporada.



Los visitantes también destacaron la calidad de la oferta. Cecilia Mansilla, asistente habitual de la feria, valoró especialmente la frescura de las verduras y llamó a la comunidad a seguir participando de estas jornadas.



Durante la temporada se mantendrá la atención de Tarjeta Punta Arenas y los tradicionales sorteos de canastas gourmet.