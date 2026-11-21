Polémica por dichos del concejal Germán Flores sobre personas en situación de calle genera amplio rechazo y reacciones en Magallanes

Sus declaraciones sobre la entrega de alimentación estatal a personas vulnerables provocaron cuestionamientos de autoridades, organizaciones sociales, representantes religiosos y exautoridades. La controversia también se trasladó a las redes sociales, donde recibió numerosas críticas.

Una fuerte controversia se desató en Punta Arenas luego de que el concejal Germán Flores ex Demócrata Cristiano y actual Renovación Nacional, cuestionara la entrega de alimentación estatal a personas en situación de calle, señalando que este tipo de ayuda estaría manteniendo a personas que piden dinero para comprar alcohol y que, al recibir alimentos diariamente, no tendrían necesidad de trabajar.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Polar Comunicaciones y rápidamente generaron repercusiones en distintos sectores de la comunidad regional, abriendo un debate sobre las políticas de asistencia social, la pobreza extrema y la forma en que las autoridades abordan la situación de quienes viven en las calles.

En la entrevista, Flores manifestó que el Estado entrega desayuno, almuerzo y once a personas que permanecen en espacios públicos, cuestionando que esta asistencia pueda terminar fomentando la permanencia en esa condición. Sus expresiones fueron ampliamente criticadas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la generalización y la falta de consideración de las distintas realidades que enfrentan las personas sin hogar.

Concejales y autoridades cuestionaron sus declaraciones

Una de las primeras reacciones provino de la concejala Alicia Stipicic, quien manifestó su profundo desacuerdo con los dichos de Flores, señalando que reducir la situación de calle a una supuesta falta de voluntad para trabajar significa desconocer una realidad social mucho más compleja.

La edil recordó que detrás de estas situaciones existen personas con problemas de salud mental, enfermedades crónicas, abandono familiar, discapacidad y pensiones insuficientes. Asimismo, sostuvo que entregar alimentación y abrigo en una región con las condiciones climáticas de Magallanes constituye un mínimo de humanidad y no un incentivo para permanecer en la calle.

Desde el Gobierno, el seremi subrogante de Desarrollo Social y Familia, Alex Latorre Cárdenas, defendió las políticas públicas de asistencia, explicando que las rutas Protege y Médica tienen como objetivo resguardar la vida y la integridad física de las personas, mientras que programas como Vivienda Primero buscan entregar soluciones de inclusión social a largo plazo.

Hogar de Cristo y organizaciones sociales respondieron

Las declaraciones también generaron reacciones entre instituciones que trabajan directamente con personas vulnerables.

Álvaro Rondón, director del Hogar de Cristo en Magallanes, advirtió sobre el peligro de confundir la exclusión social con la delincuencia y cuestionó las soluciones planteadas desde el desconocimiento de la realidad que enfrentan quienes viven en situación de calle.

Por su parte, Gabriela Sandoval, directora de la residencia Vida Austral, defendió la alimentación como un derecho básico que no debe suspenderse por prejuicios. Sin embargo, también planteó la importancia de fiscalizar los recursos y promover procesos que permitan recuperar la autonomía de quienes reciben asistencia.

Uno de los antecedentes que dimensiona esta problemática es que las organizaciones que trabajan en terreno estiman que más de 300 personas se encuentran en situación de calle en Punta Arenas, considerando también a quienes no aparecen en los registros oficiales debido a su movilidad o a las condiciones precarias en que pernoctan.

Obispo llamó a no criminalizar la pobreza

Desde el ámbito religioso también surgieron pronunciamientos. El obispo de Punta Arenas, monseñor Óscar Blanco, llamó a combatir la delincuencia con rigor, pero sin criminalizar la pobreza ni estigmatizar a quienes pasan hambre.

La autoridad religiosa también hizo un llamado a los voluntarios y organizaciones que desarrollan labores solidarias a no desanimarse frente a las dificultades que implica atender esta realidad.

Una posición con matices diferentes manifestó el pastor evangélico David Paillán Coney, quien pidió no sacar de contexto las declaraciones del concejal y planteó la necesidad de equilibrar la asistencia social con acciones que permitan superar la situación de calle.

En esa línea, propuso avanzar en un catastro que permita conocer las condiciones físicas, mentales y sociales de quienes viven en esta situación, con el propósito de desarrollar intervenciones más efectivas.

Vladimiro Mimica también cuestionó las soluciones expulsivas

La controversia sumó otro capítulo con la intervención del exalcalde de Punta Arenas Vladimiro Mimica, quien cuestionó que la respuesta frente a la presencia de personas en situación de calle se limite a retirarlas de determinados sectores de la ciudad.

«Aquí no se trata solo de sacar la gente de calle Errázuriz, ¿y dónde las llevas?», planteó la exautoridad.

Mimica sostuvo que las personas que enfrentan problemas de alcoholismo necesitan rehabilitación, acompañamiento y oportunidades para reincorporarse a la sociedad mediante el trabajo.

Además, recordó que durante su administración municipal funcionó un centro de corta estadía destinado a entregar alimentación y atención profesional a personas que no tenían dónde permanecer durante el día, iniciativa que posteriormente fue eliminada.

A juicio del exalcalde, las autoridades deben avanzar desde los diagnósticos hacia soluciones concretas, recuperando espacios y generando alternativas de atención para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Un debate que vuelve a instalar la situación de calle en Punta Arenas

La polémica también debe entenderse en el contexto de los reclamos de vecinos y comerciantes del centro de Punta Arenas, particularmente en sectores como Errázuriz, Mejicana y Bories, donde se han denunciado problemas de convivencia, insalubridad y deterioro de espacios públicos.

De hecho, en agosto pasado Germán Flores había solicitado medidas para enfrentar esta situación, señalando que las calles no podían transformarse en dormitorios y baños públicos. En aquella oportunidad, el concejal también había planteado que las personas en situación de calle necesitan atención social y sanitaria, además de lugares dignos donde permanecer.

Desde Desarrollo Social se había informado que algunas personas cuentan con alimentación diaria, prestaciones médicas y cupos disponibles en albergues, aunque el ingreso a estos dispositivos depende de la voluntad de cada usuario.