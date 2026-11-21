Fatal accidente en Ruta 9 Norte deja dos turistas rusos fallecidos y cinco personas lesionadas

La colisión involucró a un minibús de turismo y un camión de patente argentina. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 160, en el sector de Estancia San Gerónimo, en dirección a Puerto Natales.

Un trágico accidente de tránsito se registró cerca de las 14:00 horas de este sábado en la Ruta 9 Norte, a la altura del kilómetro 160, sector de Estancia San Gerónimo, dejando un saldo de dos personas fallecidas y cinco lesionadas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente involucró a un minibús de turismo, en el que viajaban pasajeros de nacionalidad rusa, y un camión de patente argentina. Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros del Retén Morro Chico para verificar el procedimiento.

Producto de la violencia del impacto, dos ocupantes del minibús, un hombre y una mujer, ambos adultos y de nacionalidad rusa, fallecieron en el lugar. Otras cuatro personas que viajaban en el vehículo de turismo, entre ellas dos turistas rusos, el conductor y su acompañante, resultaron lesionadas, aunque sin riesgo vital.

En tanto, el conductor del camión argentino también sufrió lesiones producto de la colisión.

Carabineros mantiene personal desplegado en el lugar, realizando el aislamiento del sitio del suceso y regulando el tránsito, mientras se desarrollan las diligencias para establecer la dinámica y las causas de este fatal accidente.

El procedimiento se encuentra en desarrollo y se espera que durante las próximas horas se entreguen nuevos antecedentes.