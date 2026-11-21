PDI concretó la expulsión de ciudadano colombiano condenado por delitos en Magallanes

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Punta Arenas concretaron la expulsión administrativa de un ciudadano colombiano de 28 años, quien registraba diversas condenas por delitos cometidos en la Región de Magallanes.

El jefe de dicha unidad policial, subprefecto Bernardo Troncoso, informó que el sujeto fue ubicado y detenido por detectives en la comuna de Porvenir, en cumplimiento de una resolución del Servicio Nacional de Migraciones.

Entre los delitos por los cuales fue condenado figuran lesiones graves, lesiones menos graves, daños y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Finalmente, el ciudadano extranjero fue expulsado del país en un vuelo que trasladó a un total de 55 personas con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador.