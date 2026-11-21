El Proyecto de Puerto Seco: una iniciativa de la Municipalidad de Puerto Natales para focalizar la carga pesada fuera del radio urbano.

Puerto Seco, una iniciativa que busca trasladar las faenas de carga pesada fuera del radio urbano y del borde costero, con el fin de frenar el deterioro del pavimento, resguardar el nuevo sistema de transporte público y proteger la vocación turística de la comuna.

Natales requiere una solución definitiva al progresivo daño de las vías urbanas y a la creciente congestión, la Ilustre Municipalidad de Natales ha iniciado las gestiones estratégicas para concretar la creación de un Puerto Seco en la comuna. La medida, impulsada como una prioridad de la actual gestión, busca retirar el tránsito de camiones de alto tonelaje del centro de la ciudad, respondiendo al acelerado crecimiento demográfico y logístico, situando el bienestar de los vecinos en el centro de la planificación urbana.

El desarrollo de Puerto Natales en los últimos años ha traído consigo un aumento sostenido en las operaciones comerciales y de abastecimiento. Si bien el municipio reconoce que estas faenas son un motor fundamental para la economía local, el impacto de realizar maniobras de carga, descarga y aparcamiento en pleno radio urbano y en el borde costero se ha vuelto incompatible con la realidad de una comuna consolidada como un destino turístico de clase mundial.

El despliegue territorial de los equipos municipales ha permitido identificar que el tránsito constante de vehículos pesados es el principal responsable del deterioro progresivo del asfalto, afectando directamente la conectividad de los barrios. A esto se suma el desafío de la congestión vial, un problema que hoy requiere acciones estructurales para resguardar las vías de circulación, especialmente tras la implementación del nuevo sistema de transporte público, el cual necesita rutas seguras y expeditas para garantizar un buen servicio a los usuarios.

Diversas experiencias a nivel nacional e internacional demuestran que la implementación de un «puerto seco» permite transferir y consolidar la carga de manera eficiente, liberando los espacios costeros y descongestionando las ciudades. En Natales, esto se traducirá directamente en barrios más tranquilos, la preservación de la infraestructura vial y la recuperación definitiva del borde costero para el esparcimiento ciudadano y el resguardo de nuestro patrimonio turístico.

Al respecto, la alcaldesa Ana Mayorga fue enfática en la necesidad de proyectar el ordenamiento de la ciudad: «Puerto Natales necesita proyectar su crecimiento con responsabilidad, pensando en la calidad de vida de nuestros vecinos y en la ciudad que queremos construir para las próximas generaciones. La actividad portuaria es importante para nuestra economía, pero también debemos preocuparnos de nuestras calles, de la seguridad vial, del funcionamiento del transporte público y de proteger nuestro borde costero.

Por eso, creemos que es necesario avanzar en el análisis de alternativas como un puerto seco, con antecedentes técnicos y una coordinación efectiva entre las autoridades, los organismos competentes y el sector privado. No se trata de frenar el desarrollo, sino de planificarlo mejor, para que el crecimiento de las actividades productivas sea compatible con la vida de nuestra comunidad y con el futuro turístico de Natales”.

El avance hacia una solución logística de estas características requiere la participación de distintas instituciones, considerando las competencias de los organismos responsables de la infraestructura vial, el transporte, la planificación territorial y la actividad portuaria.

En ese contexto, resulta necesario promover una instancia de trabajo que permita evaluar la demanda actual y proyectada de transporte de carga, identificar posibles emplazamientos, analizar alternativas de conectividad y determinar los requerimientos técnicos, ambientales y financieros de una eventual infraestructura extra portuaria.

Tanto la Agrupación de Camioneros de Puerto Natales como APSIA AG coinciden plenamente en la necesidad de esta infraestructura y ya han sostenido reuniones con el municipio local, instancia en la que han contado con la disposición y el apoyo de la alcaldesa para avanzar en la iniciativa. Para materializar este proyecto, existe un compromiso claro de trabajo conjunto en el que la Municipalidad de Natales asume el rol de impulsar el diálogo estratégico, convocando a las autoridades competentes, empresas portuarias y a los propios transportistas para evaluar el emplazamiento y los requerimientos del recinto.

La Municipalidad de Natales trabaja para impulsar esta conversación desde la perspectiva del desarrollo comunal y la calidad de vida de sus habitantes, convocando a las autoridades regionales y nacionales competentes, junto con las empresas portuarias, los transportistas y otros actores vinculados a la actividad logística.

El objetivo es avanzar desde el diagnóstico hacia compromisos concretos, con responsabilidades institucionales definidas, plazos de trabajo y una hoja de ruta que permita establecer la viabilidad de las alternativas disponibles.

Pensar hoy en el ordenamiento del transporte de carga es anticiparse a los desafíos de una comuna que continúa creciendo. Para Puerto Natales, el reto es encontrar un equilibrio entre la actividad económica, la movilidad segura, la conservación de la infraestructura pública y la protección de un borde costero que forma parte de su identidad y de su proyección turística.