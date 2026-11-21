Carabineros detiene a dos adolescentes que portaban machetes ocultos en la Costanera de Punta Arenas.

PUNTA ARENAS, 21 de noviembre de 2026. — En el marco de los servicios preventivos desplegados en el borde costero de la capital regional, personal de Carabineros de la 1.ª Comisaría de Punta Arenas concretó la detención de dos adolescentes que mantenían armas blancas tipo machete ocultas entre sus vestimentas.

El procedimiento policial se gestó a raíz de diversos llamados anónimos que alertaban sobre la presencia de un grupo de jóvenes en el sector de la Costanera del Estrecho. De acuerdo con los reportes, dos de los individuos portaban elementos cortopunzantes, una situación que generó profunda preocupación e inseguridad entre los vecinos y familias que transitaban por este concurrido espacio público.

Ante la alerta, efectivos policiales realizaron un rápido despliegue en la zona, logrando ubicar e interceptar a los involucrados. Durante la fiscalización preventiva, los funcionarios constataron que ambos menores de edad ocultaban machetes entre sus ropas.

Tras el hallazgo, los dos adolescentes fueron detenidos en el lugar y trasladados hasta la unidad policial para continuar con el procedimiento de rigor. Por instrucción del fiscal de turno, todos los antecedentes y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de porte de arma cortopunzante.