Cámara de Diputados aprueba proyecto de Sala Cuna Universal y continúa su tramitación en el Senado.

La Cámara aprobó el proyecto de Sala Cuna Universal, una iniciativa que busca transformar el acceso a este beneficio en Chile, facilitando la conciliación entre la vida laboral y familiar y promoviendo nuevas oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres.

Con esta aprobación, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde deberá avanzar en las etapas legislativas correspondientes antes de convertirse en ley.

La propuesta busca modificar una de las principales limitaciones del sistema actual: la obligación de proporcionar sala cuna solo se aplica a las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras, según establece el artículo 203 del Código del Trabajo.

De aprobarse definitivamente, esta condición sería eliminada y reemplazada por un sistema que ampliaría progresivamente el acceso a sala cuna, sin depender del número de mujeres contratadas por una empresa.

¿Qué cambiaría con la Sala Cuna Universal?

Uno de los principales objetivos del proyecto es que el acceso a sala cuna deje de estar condicionado al tamaño o composición de la empresa donde trabajan las madres.

Actualmente, las empresas con menos de 20 trabajadoras no están obligadas a entregar este beneficio. Según la Encuesta Laboral ENCLA 2023, el 89,7% de las empresas cuenta con 19 o menos trabajadoras, lo que evidencia el alcance de la limitación vigente.

La iniciativa busca superar esta barrera mediante un sistema que incorporaría progresivamente a trabajadores dependientes, independientes, trabajadoras de casa particular y padres trabajadores, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Además de facilitar el cuidado de niños y niñas, la propuesta busca favorecer la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral y promover una mayor corresponsabilidad entre madres y padres.

¿Cómo se financiaría el nuevo sistema?

El proyecto contempla la creación de un Fondo de Sala Cuna, financiado mediante una cotización equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles, a cargo del empleador.

Durante la tramitación en la Cámara, esta cotización se redujo desde el 0,35% originalmente propuesto.

Para evitar un aumento de los costos laborales, el proyecto establece que el nuevo aporte se compensaría con una reducción equivalente de las cotizaciones destinadas al Seguro de Cesantía.

El sistema también contempla que el monto destinado a financiar cada sala cuna se determine anualmente, considerando los costos de funcionamiento de los establecimientos, las diferencias territoriales y los estándares de calidad educativa.

Apoyo económico para las familias más vulnerables

Entre los cambios incorporados durante la discusión en la Cámara destaca la creación de un suplemento solidario, destinado a reducir los eventuales copagos de las familias pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables.

Este apoyo se aplicaría cuando el valor de la matrícula o mensualidad del establecimiento supere el aporte financiado por el Fondo de Sala Cuna.

El beneficio cubriría:

● El 50% de la diferencia para las familias pertenecientes al 40% más vulnerable.

● El 30% de la diferencia para quienes se encuentren sobre el 40% y hasta el 60% de mayor vulnerabilidad.

El cálculo consideraría un valor máximo equivalente a 1,15 veces el aporte establecido para sala cuna.

La iniciativa también contempla un aporte de equidad para jardines infantiles financiados por JUNJI mediante transferencia de fondos (VTF), con el objetivo de reducir las brechas de financiamiento y fortalecer su participación en el nuevo sistema.

¿Quiénes podrían acceder y desde cuándo?

El proyecto establece una implementación gradual de cuatro años, incorporando progresivamente a distintos grupos de trabajadores.

Primer año: mujeres trabajadoras regidas por el Código del Trabajo, incluidas las trabajadoras de casa particular, y trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo de un niño por resolución judicial.

Segundo año: mujeres trabajadoras independientes.

Tercer año: hombres trabajadores dependientes e independientes, cuando la madre no tenga la calidad de trabajadora dependiente ni independiente y se cumplan las condiciones legales relacionadas con estudios regulares o búsqueda activa de empleo.

Cuarto año: ampliación a todos los trabajadores comprendidos en los artículos 203 y 204 del Código del Trabajo, incluidos trabajadores del sector público y trabajadores independientes que cumplan los requisitos de cotización.

Esta gradualidad busca permitir que el sistema amplíe su cobertura de manera progresiva.

Un registro público para consultar salas cunas y vacantes

Otro de los cambios contemplados en la iniciativa es la creación de un Sistema Público de Registro de Salas Cunas, administrado por la Subsecretaría de Educación Parvularia.

La plataforma permitiría consultar información actualizada sobre los establecimientos, incluyendo:

● Ubicación, horarios y condiciones de accesibilidad.

● Capacidad, matrícula y disponibilidad de vacantes.

● Autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial.

● Valores de matrícula y mensualidad, cuando corresponda.

El registro también permitiría identificar comunas y territorios donde existe una oferta insuficiente de salas cunas, especialmente en zonas rurales, insulares y aisladas.

¿Qué sigue tras la aprobación en la Cámara?

Con el respaldo de la Cámara, la iniciativa continuará su discusión legislativa en el Senado, donde se revisarán las disposiciones del nuevo sistema.

El proyecto aún no es ley, por lo que los beneficios y cambios propuestos no están vigentes y su aplicación dependerá de que concluya la tramitación legislativa.