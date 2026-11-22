Punta Arenas impulsa el reciclaje con jornadas educativas en puntos limpios.

La iniciativa de Resimple y la Municipalidad de Punta Arenas contempló cinco actividades gratuitas en los puntos limpios del Parque de los Dinosaurios y Hornillas, con el objetivo de fomentar el reciclaje y enseñar a los vecinos a separar correctamente sus residuos.

Ecocanje, zumbatón y diversas actividades educativas marcaron la última jornada de activación de puntos limpios del año en Punta Arenas, realizada este sábado en el Parque de los Dinosaurios. La iniciativa, desarrollada entre septiembre y noviembre, tuvo como objetivo incentivar el reciclaje y fortalecer los hábitos de cuidado del medio ambiente entre los vecinos de la comuna.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de separar correctamente los materiales reciclables, subrayando que “fueron buenas instancias con muchos vecinos y también con el compromiso”, señaló.

Asimismo, recordó que esta es una forma de ayudar a mitigar el cambio climático. “Una forma de poder mitigar es justamente reciclando en casa. Sé que no es tan fácil, los más niños son nuestros mejores aliados, pero para gente más grande como uno, por supuesto, uno tiene que venir para que les enseñen cómo poder hacerlo de la mejor forma posible. Está el interés, pero esto son instancias para poder aprender”, sostuvo Radonich.

Por su parte, Mariel Estefó, vecina participante, valoró la iniciativa e invitó a más personas a sumarse. “La idea es que todo el mundo se vaya motivando siempre en reciclar. De repente la gente le da lata, pero de verdad uno se acostumbra y es parte de la rutina diaria de la casa”, cerró.