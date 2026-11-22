El tablero mundial en mutación: del orden unipolar a la realidad multipolar | Editorial

El escenario internacional atraviesa una de sus transformaciones más profundas de la era contemporánea: el tránsito desde un mundo unipolar hacia una arquitectura multipolar. No se trata de un simple relevo de liderazgos, sino de una tendencia estructural que modifica de raíz los términos de referencia y el equilibrio de fuerzas de la sociedad global.

Este proceso de transición geopolítica va mucho más allá de la sustitución de organismos tradicionales por nuevas entidades. Estamos frente a una etapa de mutación de las «reglas del juego», donde las instituciones heredadas coexisten temporalmente con arenas emergentes. En el fondo, ocurre un desplazamiento tectónico de los espacios geoeconómicos y estratégicos que redefine la manera en que las naciones se relacionan e interactúan.

Paradójicamente, fue la propia globalización capitalista impulsada por Occidente la que sentó las bases de este cambio. Al expandir los mercados y los intercambios bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se abrió la puerta para que las economías en desarrollo aceleraran su crecimiento. Potencias como China, India y los dinámicos mercados del Sudeste Asiático supieron capitalizar estas reglas para protagonizar una redistribución sin precedentes del poder productivo, financiero y comercial.

Como resultado, el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado inexorablemente hacia Asia, erosionando la hegemonía que Estados Unidos consolidó tras el fin de la Guerra Fría.

Hoy habitamos un interregno complejo. Aunque el marco normativo del viejo orden occidental sigue formalmente vigente y las reglas del nuevo esquema multipolar aún no terminan de escribirse, la multipolaridad ya opera «de hecho». Los términos del intercambio global se están redefiniendo en la práctica, obligando a todos los actores internacionales a adaptarse a un mundo donde el poder ya no reside en un solo polo, sino en múltiples centros de influencia en constante reconfiguración.