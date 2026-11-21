Mesa del Sector Público avanza en negociación con el Ejecutivo y reafirma demanda de reajuste del 2% real.

Santiago, 21 de noviembre de 2026.– En el marco del proceso de negociación colectiva, la Mesa del Sector Público sostuvo este jueves una nueva reunión de trabajo con representantes del Ejecutivo. Durante la jornada se abordó la construcción del calendario de negociaciones, junto con el análisis del escenario macroeconómico nacional e internacional, las proyecciones fiscales y su impacto en la sustentabilidad de las políticas públicas.

Desde la representación sindical se enfatizó que el actual contexto económico no puede traducirse en una limitación de los derechos ni de las demandas de las y los trabajadores del Estado. Asimismo, se relevó la urgencia de adoptar medidas concretas para cerrar las brechas salariales que persisten en la administración pública, advirtiendo que aún existen funcionarias y funcionarios que perciben remuneraciones cercanas al sueldo mínimo.

Bajo este escenario, las organizaciones reafirmaron su demanda central de un reajuste salarial del 2% real, subrayando que las definiciones fiscales deben ir de la mano con la dignidad de las remuneraciones y el fortalecimiento de los servicios públicos que se entregan a la ciudadanía.

En representación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) participaron en la instancia su presidente, José Pérez Debelli; el secretario general, Carlos Insunza Rojas —en su calidad de consejero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)—; el primer vicepresidente, Helmuth Griott Bohn; y el economista asesor Manuel Gajardo, también asesor de la multisindical.

De acuerdo con el cronograma establecido, la agenda de trabajo continuó este viernes con una reunión técnica enfocada específicamente en el incentivo al retiro, para luego retomar el próximo lunes 23 de noviembre las conversaciones bilaterales con el Gobierno.