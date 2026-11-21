SEREMI de Salud de Magallanes lamenta el sensible fallecimiento del exseremi Dr. Óscar Juan Vargas Zec.

Punta Arenas, 21 de noviembre de 2026.– La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de don Óscar Juan Vargas Zec, destacado cirujano dentista y exautoridad sanitaria regional, quien desarrolló una extensa trayectoria dedicada al servicio público, dejando una valiosa huella en la salud de la región.

A lo largo de su vida profesional, el Dr. Vargas Zec sobresalió por su compromiso con la salud pública y su vocación de servicio comunitario. Se desempeñó en la atención primaria, con especial arraigo en el CESFAM 18 de Septiembre, y asumió importantes responsabilidades de gestión en la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Durante su carrera, se desempeñó como jefe del Área de Salud y secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, aportando con su vocación de servicio al desarrollo y fortalecimiento de la salud municipal.

El dr.Oscar Vargas Zec fue un destacado militante del Partido Demócrata Cristiano y participó activamente en el proceso de recuperación de la democracia durante el período de la dictadura militar y después en la transición.

Entre los años 2014 y 2018 ejerció el cargo de SEREMI de Salud de Magallanes. Durante ese período, impulsó diversas iniciativas de promoción y prevención en salud, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de la gestión sanitaria y al bienestar de toda la comunidad regional.

«Quienes formamos parte de la SEREMI de Salud de Magallanes recordamos con especial afecto su trayectoria, dedicación y compromiso con el servicio público, así como el legado que deja en nuestra institución y en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar junto a él», manifestaron desde la institución.

Finalmente, la Autoridad Sanitaria envía sus más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, amigos y a todas las personas que compartieron con él su vida y labor profesional, acompañándolos en este difícil momento.