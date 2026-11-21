Kusanovic por Ley de Presupuesto 2027: “los ajustes a regiones reflejan criterios centralistas que desconocen las particularidades de las zonas extremas”.

El senador valoró el refuerzo de la inversión en vialidad, obras portuarias y aeropuertos, sin embargo, advirtió que la disciplina fiscal no puede efectuarse a costa de las regionesmás aisladas.

Luego de tres intensas jornadas de debate, el Senado despachó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Durante la discusión, el senador Alejandro Kusanovic planteó que el ordenamiento de las finanzas públicas y la recuperación del crecimiento no pueden hacerse trasladando el costo del ajuste a las regiones, especialmente a aquellas que enfrentan aislamiento, mayores costos de vida y dificultades geográficas.

“Ordenar las cuentas fiscales es una cosa, y otra muy distinta es hacerlo cargando el ajuste sobre las regiones. Me refiero sobre todo a las que, históricamente, han cargado con el centralismo, el aislamiento y un costo de vida más alto”, sostuvo el parlamentario, quien pidió al Ejecutivo revisar durante la tramitación las reducciones que afectan la capacidad de inversión y la continuidad de programas en Magallanes.

Uno de los puntos que el senador puso en el centro del debate fue la disminución de 21,6% del Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA), que —advirtió— limita la posibilidad de impulsar proyectos estratégicos y responder a las necesidades de conectividad, energía e inversión pública de la región. Por ello, solicitó al Gobierno comprometer la reposición de esos recursos.

El parlamentario reconoció, a la vez, los avances presupuestarios en infraestructura. Valorando el aumento de recursos para Vialidad, Obras Portuarias y Aeropuertos, áreas fundamentales para mejorar la conectividad en la región: “Necesitamos caminos, puertos y aeródromos adecuados para superar nuestras dificultades geográficas”, señaló.

En materia antártica, Kusanovic advirtió la contradicción que supone eliminar la transferencia de capital destinada a equipamiento del Programa Antártico del Estado Mayor Conjunto, mientras otros países aumentan su presencia en el continente. Recordó que Puerto Williams y Punta Arenas son las puertas de entrada logística a la Antártica y sostuvo que la política presupuestaria debe ser coherente con la responsabilidad estratégica de Chile.

“Chile necesita un Estado más eficiente, responsable y austero. Hay que controlar el gasto y orientar los recursos a las necesidades reales de las personas. Pero la austeridad no puede aplicarse con la misma vara en todo el territorio”, enfatizó. A su juicio, las diferencias de geografía, clima y estructura económica exigen criterios de asignación que reconozcan las condiciones particulares de cada región.

El parlamentario concluyó señalando en la discusión presupuestaria que “Magallanes y la Antarica debe ser una Causa Nacional”, porque su desarrollo no solo concierne a sus habitantes, sino también a las oportunidades energéticas, portuarias, turísticas, científicas y logísticas del país. En ese marco, llamó al Ejecutivo a corregir los recortes durante el tercer trámite y a dar continuidad a las inversiones estratégicas que la región necesita.