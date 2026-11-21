Ministro de Deportes y autoridades regionales acompañaron el desarrollo del Campeonato de Futsal Masculino en Punta Arenas.

Punta Arenas, 21 de noviembre de 2026.– En el marco de su visita territorial por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Ministro del Deporte, Francisco Riveros Cantuarias, asistió a una nueva jornada del Campeonato de Futsal Masculino para acompañar y alentar a los equipos en competencia.

La actividad contó además con la presencia de la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra; el Seremi del Deporte, Jacques Roux; y el Director Regional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Héctor Serka, quienes compartieron con los deportistas, cuerpos técnicos y asistentes en el recinto.

Durante la instancia, las autoridades destacaron el valor de la actividad física como motor de cohesión social en la zona extrema del país. «Recuperar y llenar de vida nuestros recintos deportivos es fundamental. Ver el entusiasmo de los jugadores y las familias en las graderías demuestra que el deporte está presente en nuestra identidad austral como un símbolo de disciplina, salud, encuentro, camaradería y reunión familiar», señalaron.

La visita forma parte de la agenda de trabajo en terreno del Ministerio del Deporte orientada a fortalecer la práctica deportiva comunitaria, respaldar las competencias locales y promover el uso activo de la infraestructura pública en toda la región.