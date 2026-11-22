Los precios de los combustibles en la región de Magallanes.

Para este 22 de noviembre de 2026, estos son los valores promedio y mínimos por litro registrados de los combustibles Gasolina 93, Gasolina 95, Gasolina 97 y Diésel, según la información de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para las cuatro capitales provinciales de la Región de Magallanes:

Comuna Gasolina 93 Gasolina 95 Gasolina 97 Diésel (Petróleo) Punta Arenas (promedio) $1.634 (mín. $1.619) $1.674 (mín. $1.659) $1.715 (mín. $1.701) $1.612 (mín. $1.589) Puerto Natales (autoservicio) $1.669 $1.710 ~$1.748 (varía por estación) $1.631 Porvenir (estación única) $1.699 ~$1.740 – $1.755 (est.) ~$1.780 – $1.795 (est.) ~$1.670 – $1.751 (est.) Puerto Williams (Cabo de Hornos) $1.867 ~$1.836+ (est.) Sobre $1.900 (est.) ~$1.751+ (est.)

Detalles y referencias por comuna