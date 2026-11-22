Los precios de los combustibles en la región de Magallanes.
Para este 22 de noviembre de 2026, estos son los valores promedio y mínimos por litro registrados de los combustibles Gasolina 93, Gasolina 95, Gasolina 97 y Diésel, según la información de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para las cuatro capitales provinciales de la Región de Magallanes:
|Comuna
|Gasolina 93
|Gasolina 95
|Gasolina 97
|Diésel (Petróleo)
|Punta Arenas (promedio)
|$1.634 (mín. $1.619)
|$1.674 (mín. $1.659)
|$1.715 (mín. $1.701)
|$1.612 (mín. $1.589)
|Puerto Natales (autoservicio)
|$1.669
|$1.710
|~$1.748 (varía por estación)
|$1.631
|Porvenir (estación única)
|$1.699
|~$1.740 – $1.755 (est.)
|~$1.780 – $1.795 (est.)
|~$1.670 – $1.751 (est.)
|Puerto Williams (Cabo de Hornos)
|$1.867
|~$1.836+ (est.)
|Sobre $1.900 (est.)
|~$1.751+ (est.)
Detalles y referencias por comuna
- Punta Arenas: Cuenta con 14 estaciones de servicio. Los valores más bajos para gasolina 93 ($1.619/L) se encuentran en la estación Shell de 21 de Mayo 1314, mientras que la mayoría de las estaciones Copec, Aramco y Shell mantienen precios de $1.634 (93), $1.674 (95), $1.716 (97) y entre $1.594 y $1.604 para el diésel.
- Puerto Natales: Sus 4 estaciones (Copec, Shell y dos Aramco) mantienen paridad en la gasolina de 93 octanos a $1.669 en modalidad autoservicio. En atención asistida los valores suelen subir cerca de $35 por litro.
- Porvenir y Puerto Williams: Al contar con una única estación de servicio operativa en cada comuna, el reporte público de la CNE refleja directamente el valor base de la gasolina de 93 octanos ($1.699 en Porvenir y $1.867 en Cabo de Hornos), mientras que los demás octanajes presentan variaciones según el costo logístico de reposición de estanque.