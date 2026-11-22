Fabricó su propio suelo y cosechó una frutilla gigante en el fin del mundo.

En un terreno de Isla Navarino que antes era una cantera sin suelo vegetal, el agricultor Miguel Gallardo logró producir un fruto de 103 gramos que hizo certificar ante notario y que aspira a ser el mayor registrado en el extremo austral. Una historia de ensayo, error e ingenio mecánico a casi 55 grados de latitud sur.

La boina beige se le viene sobre una ceja. Miguel Gallardo Saraos lleva una chaqueta de camuflaje en tonos tierra y botas para andar entre las hileras. A su lado, bajo el plástico recogido de un túnel, las plantas de frutilla despliegan hojas verdes y pequeñas flores blancas. Apoya una mano en el borde de madera del cultivo elevado y explica. Habla con entusiasmo, tanto de lo que consiguió como de aquello que le salió mal.

Los visitantes —agricultores y profesionales que han llegado hasta su parcela en Isla Navarino como parte de una jornada práctica impulsada por INDAP y el Gobierno Regional— lo escuchan con atención. Entre los cultivos, Miguel comparte un conocimiento que ha ido reuniendo con estudio, observación y unas cuantas pérdidas.

Alrededor se levantan árboles de copas inclinadas. Una malla rodea las instalaciones. Dentro de ese resguardo están los túneles, las plantas y los inventos con los que ha procurado hacerse un lugar para producir.

Pero antes de todo eso hubo que hacer la tierra.

—El terreno era una cantera, era material mineral, no había nada vegetal —recuerda.

Donde imaginaba frutillas faltaba lo indispensable para plantarlas. Preparar la parcela significó buscar suelo vegetal y acondicionar el espacio hasta conseguir una capa donde pudieran desarrollarse las raíces. Miguel calcula que necesitaba unos treinta centímetros de profundidad. Hubo que reunirlos antes de esperar una sola cosecha.

Miguel tiene 51 años, nació en Punta Arenas y es técnico forestal. Trabajó quince años en la Corporación Nacional Forestal. En 2015 dejó la institución y comenzó a buscar un rumbo propio.

La agricultura le interesaba desde antes, aunque al principio pensaba en algo pequeño. Una lechuga, una acelga, verduras para la casa. Después apareció la posibilidad de producir frutillas para vender. En la isla había personas que tenían algunas plantas; él quiso dedicarles más espacio, aumentar su número y trabajar con una perspectiva comercial.

Instaló cortavientos. Buscó tierra. Consultó en internet cómo construir los túneles que protegerían el cultivo. Cada solución lo acercaba a las frutillas, pero también abría preguntas que hasta entonces no había tenido que hacerse.

Una de las primeras llegó con el verano.

Dentro de los túneles, la temperatura superaba los treinta grados. Miguel creyó que aquello era bueno. En un lugar donde el frío impone tantas condiciones, conseguir calor bajo el plástico parecía un avance.

—Yo decía qué bien, harto calor.

Al día siguiente encontraba flores muertas u hojas secas.

Tuvo que revisar lo que estaba haciendo. Estudiar el comportamiento de las plantas, aprender a ventilar y entender que una cubierta protectora también podía acumular demasiado calor.

—Hay que estudiar, estudiar mucho —dice.

Desde entonces, mirar el tiempo pasó a ser parte de mirar el cultivo. Si venían temperaturas altas, había que levantar los túneles. No bastaba con haberlos construido y dejado las plantas a resguardo. Había que volver, observar y actuar.

En la parcela, una dificultad suele terminar convertida en un mecanismo.

Miguel ideó una bisagra que permite abrir automáticamente la ventilación del invernadero cuando aumenta la temperatura. El problema que antes encontraba en las flores dañadas lo llevó a buscar una respuesta que pudiera funcionar sin esperar a que he llegara.

También incorporó cultivos elevados. Las plantas quedan más cerca de las manos y el trabajo exige agacharse menos. Es una manera de cuidar el cuerpo en una actividad que obliga a repetir movimientos durante horas.

Durante la visita, sus explicaciones fluyen con la misma naturalidad con la que reconoce sus errores, permitiendo que los asistentes vean de cerca las estructuras y reconozcan los desafíos del terreno.

Para el director regional (s) de INDAP, Petar Bradasic, la parcela ofrece un aprendizaje que merece compartirse. “Miguel ha ido encontrando soluciones propias para producir en condiciones muy difíciles. Hay años de esfuerzo, observación e ingenio detrás de lo que vemos aquí, y es muy valioso que comparta esa experiencia con otros agricultores. Nuestro trabajo, junto al Gobierno Regional, y el Prodesal de Cabo de Hornos es acompañar esa iniciativa con conocimientos e inversiones que les permitan seguir avanzando”.

Miguel ha ido aprendiendo cuánto exige una frutilla.

—Las plantas de frutilla necesitan mucho trabajo. Hay que estar pendiente todos los días.

La más grande que cosechó tenía el tamaño de una manzana. Una fotografía muestra sus 103 gramos sobre la balanza, un peso que buscó respaldar más allá de su memoria, y en 2025 hizo certificar el fruto ante la notaria Catherine Raín Cerda.

Miguel cuenta que comenzó a seleccionar flores, retirando aquellas a las que veía menos posibilidades de prosperar. Fue un trabajo paciente, atento al desarrollo de cada planta. Cuando relata el resultado, el orgullo aparece acompañado de la explicación del procedimiento.

Las frutillas gigantes tienen sus propias marcas. El récord mundial registrado por Guinness corresponde a un ejemplar de 322 gramos cultivado por Chahi Ariel en Israel. En Chile, INDAP informó en 2023 de una frutilla de 286 gramos cosechada por Sebastián Toro en Santo Domingo.

A casi 55 grados de latitud sur, la fruta de Miguel juega en otra liga, porque no compite por volumen con el valle central, sino contra la geografía. Aunque no existe un registro oficial de récords en la zona austral, su productor se ocupó de documentar rigurosamente esos 103 gramos obtenidos donde, años antes, ni siquiera había suelo vegetal.

El tamaño es apenas la mitad de la historia. La otra mitad es el dulzor. En zonas frías, la combinación de días largos en verano y noches frescas ralentiza la maduración y favorece que el fruto concentre más azúcares. El resultado es un sabor intenso que sorprende a quienes tienen la suerte de probar la cosecha local.

De vuelta entre las hileras, Miguel sigue mostrando sus inventos a los vecinos que recorren el predio. La frutilla del tamaño de una manzana ya tiene su historia y su certificado. Bajo los túneles, en silencio, ya asoman las flores de la próxima cosecha.