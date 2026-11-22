Pequeños mineros de Tierra del Fuego avanzan en creación de asociación gremial.

El hito se concretó en Porvenir tras la lectura de sus estatutos. La jornada fue impulsada por la Seremi de Minería de Magallanes y contó con la participación de Sernageomin y ENAMI para abordar seguridad, asistencia técnica y beneficios de la nueva Ley de Amparo Minero.

Porvenir, 20 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la organización, seguridad y formalización del sector, pequeños productores mineros de la provincia de Tierra del Fuego avanzaron de manera decisiva en la creación de su futura Asociación Gremial. El hito se materializó durante una jornada de trabajo realizada en el auditorio de la Biblioteca Municipal de Porvenir, instancia que culminó con la lectura oficial de los estatutos de la organización.

La actividad corresponde al quinto encuentro sostenido durante este año bajo el impulso del seremi de Minería de Magallanes, Óscar Basualdo. El proceso de lectura estatutaria contó con el respaldo técnico y legal del asesor jurídico de la Municipalidad de Porvenir y de la notaria suplente de la comuna, Kimberly Anne Schilling.

Seguridad, asistencia técnica y fomento

La jornada incluyó un bloque técnico con la participación de diversos servicios públicos. En primera instancia, el director regional de Sernageomin, Régulo Díaz Velasco, expuso sobre prevención de riesgos y seguridad minera. Posteriormente, la representante de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Pamela Araya, presentó un proyecto de asistencia técnica dirigido a productores con propiedades regularizadas para apoyar la elaboración de sus planes y proyectos.

En esa misma línea, se analizaron las proyecciones para instalar un futuro poder comprador de ENAMI en la región de Magallanes, detallando los requisitos del proceso de empadronamiento para que los mineros locales puedan comercializar sus minerales. A esto se suma una iniciativa de asistencia técnica que ENAMI prepara junto a la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) para robustecer las capacidades de los pequeños productores.

Beneficios de la Ley de Amparo Minero

Durante la reunión, el seremi Óscar Basualdo dio a conocer los alcances de la nueva Ley N°21.853 de Amparo Minero. Entre las principales medidas destacadas para la minería artesanal, pequeña y mediana, se encuentran:

La postergación del pago de patentes correspondientes a 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.

La suspensión de los remates de concesiones mineras de exploración y explotación.

La condonación de recargos por mora asociados a dicho período y la opción de suscribir convenios de pago con Tesorería.

Al cierre de la actividad, el seremi Basualdo valoró el compromiso de los productores fueguinos a lo largo de estas cinco mesas de trabajo, señalando que la formalización gremial abrirá nuevas puertas para el fomento productivo de la provincia. Asimismo, agradeció la colaboración de la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, y del seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, en el desarrollo de estas gestiones.