Autoridad Marítima coordinó evacuación médica de turista estadounidense desde Bahía Fildes en la Antártica.

· A pesar de las malas condiciones meteorológicas en el área, personal marítimo gestionó el desembarco de una pasajera de 84 años desde el crucero “MS Fram”, quien fue trasladada en una aeronave de Aerovías DAP hasta Punta Arenas.

Bahía Fildes, Isla Rey Jorge, 22 noviembre 2026.– La Gobernación Marítima de la Antártica Chilena y Capitanía de Puerto de Bahía Fildes coordinó la aeroevacuación médica de una turista estadounidense de 84 años, quien sufrió una fractura de fémur izquierdo mientras navegaba a bordo del crucero “MS Fram”.

La emergencia se activó tras recibirse la alerta desde la embarcación. Debido a las adversas condiciones meteorológicas que impidieron el ingreso inmediato de un vuelo desde Punta Arenas, la nave debió permanecer fondeada de manera preventiva en Caleta Ardley a la espera de una ventana climática segura para operar en la Base Presidente “Eduardo Frei Montalva”, en el Territorio Chileno Antártico. Paralelamente, la Autoridad Marítima articuló las coordinaciones entre el buque, su agencia naviera y Aerovías DAP para concretar el traslado.

Una vez que las condiciones del tiempo permitieron la maniobra, durante la jornada del sábado 21 de noviembre arribó al Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh una aeronave Beechcraft 300 (BE30) de Aerovías DAP procedente desde Punta Arenas. A las 19:00 horas locales, con el apoyo y supervisión de personal de la Capitanía de Puerto de Bahía Fildes, se ejecutó el desembarco seguro de la paciente en condición estable, quien fue derivada por personal médico hasta el terminal aéreo para iniciar su vuelo hacia la capital regional.

Al respecto, el Gobernador Marítimo de la Antártica Chilena y Capitán de Puerto de Bahía Fildes, Capitán de Fragata Litoral Ricardo Henríquez Kremer, señaló que “este tipo de operaciones constituye una expresión tangible del compromiso permanente de la Armada de Chile con la salvaguarda de la vida humana, reafirmando la relevancia estratégica de su presencia en el continente antártico y su invaluable contribución a la seguridad, protección y asistencia de quienes desarrollan actividades en este remoto territorio”.