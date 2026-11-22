SEREMI de Economía y SERNATUR revisaron los planes de acción de las dos Zonas de Interés Turístico de Magallanes.

Representantes de distintas carteras regionales abordaron los compromisos para las zonas de Natales–Torres del Paine y Cabo de Hornos. Sernatur solicitó completar las acciones pendientes y reunir los antecedentes que permitan verificar el avance de los proyectos.

Punta Arenas, 22 noviembre 2026.- La Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) convocaron en Punta Arenas a la primera sesión del Comité de Seremis del Turismo. Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos de las dos Zonas de Interés Turístico (ZOIT) vigentes en Magallanes y se revisó el estado de sus respectivos planes de acción.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, quien preside el comité, destacó que esta instancia “reúne a varios ministerios en pro del desarrollo turístico en la región”. La autoridad explicó que el trabajo conjunto en Natales–Torres del Paine y Cabo de Hornos busca “generar la articulación para seguir potenciando el sector turismo”.

El director regional de Sernatur, Mauricio Peña y Lillo, explicó que el servicio ejerce la secretaría técnica del comité y coordina la participación de las distintas carteras. Según indicó, la revisión se centró en conocer cómo “se ha ido avanzando en los planes de acción que están comprometidos en cada una de estas iniciativas”. Para dar seguimiento a esos compromisos, solicitó a los representantes reunir los antecedentes que acrediten el avance de los proyectos contemplados en cada zona

Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz, destacó el potencial que ofrecen para el turismo algunos de los terrenos fiscales que administra su cartera en Magallanes. La autoridad manifestó la disposición del ministerio a colaborar en ambas zonas para “generar empleo y oportunidades de desarrollo de nuestra hermosa región”.

La próxima sesión del comité se realizará en diciembre, como parte del seguimiento a los planes de acción de ambas Zonas de Interés Turístico.