Turismo en la Patagonia austral: así funciona la desafiante industria en el fin del mundo | Gabriel Bahamondes, periodista | Opinión
El viento, las bajas temperaturas, las distancias y el aislamiento
geográfico condicionan cada jornada turística en el extremo austral de
Chile. Hoteles, operadores y equipos de navegación deben anticiparse a
los cambios del clima, reorganizar itinerarios y mantener una operación
capaz de funcionar lejos de los principales centros urbanos. Un desafío
que, lejos de restarle atractivo al destino, se ha convertido en parte
de su identidad.
En el extremo austral de Chile, el pronóstico del tiempo importa tanto
como una reserva de hotel. El viento puede cambiar una navegación,
obligar a tomar otra ruta o retrasar una salida. En un mismo día, el
cielo puede cambiar varias veces, y la planificación, por detallada que
sea, siempre tiene que considerar alternativas. El viento, el frío, las
distancias y el aislamiento hacen que trabajar en turismo, sea un
desafío permanente. Lejos de restarle atractivo al destino, ese desafío
se ha convertido en parte de su identidad.
Operar en este territorio es mucho más que mostrar paisajes
extraordinarios. Aquí, la naturaleza fija los tiempos, las decisiones y
buena parte de la logística. Desde Punta Arenas hasta Torres del Paine y
Tierra del Fuego, quienes reciben visitantes han desarrollado una
verdadera cultura de la adaptación, basada en la experiencia, la
coordinación y el respeto por las condiciones naturales.
“En la Patagonia el día no lo decide el reloj, lo decide el viento”,
resume Marcela Poblete Ayala, Representante Internacional de Solo
Expediciones Holding, quien trabaja desde hace años con grupos que
llegan hasta el extremo sur del continente. Sus más de 20 años de
experiencia le han permitido conocer a fondo un territorio donde, antes
de cada salida, hay que revisar el pronóstico, mirar el cielo y evaluar
si se puede navegar o salir de excursión.
“Planificamos con detalle, pero siempre con un plan B, y muchas veces un
plan C.
Diseñamos los itinerarios con margen para reordenar actividades, y al
ser seis empresas que trabajan juntas, entre hoteles, navegaciones y
operación en terreno, podemos ajustar nuestras opciones con agilidad. Si
el viento no permite navegar un día, cambiamos el orden y aprovechamos
esa jornada para un trekking o un full day por el parque. La clave está
en la experiencia de nuestro equipo y en la comunicación”, explica
Marcela Poblete Ayala.
Así, si una navegación no puede salir, se reemplaza por una excursión
terrestre. Si cambian las condiciones en un sector del parque, se
recorre otro. Siempre hay alternativas para el visitante, sin perder de
vista la seguridad.
Convivir con la naturaleza
Joshua Pelech, capitán de navío de Solo Expediciones, conoce bien lo que
significa trabajar con viento, lluvia, nieve y bajas temperaturas como
parte de la rutina. Para él, la clave no es imponerse a la naturaleza,
sino aprender a convivir con ella.
“Uno de los principales desafíos es aprender a convivir con la
naturaleza y entender que, en la Patagonia, las condiciones climáticas
pueden cambiar en cualquier momento. El viento, la lluvia, la nieve y
las bajas temperaturas forman parte de la vida cotidiana y condicionan
tanto la operación como la experiencia de los visitantes. A esto se suma
el aislamiento geográfico, que exige una planificación cuidadosa de los
abastecimientos, el transporte, la logística y los recursos disponibles.
No siempre se cuenta con servicios o proveedores cerca, por lo que es
fundamental anticiparse a las necesidades”, señala Pelech.
En las navegaciones, el trabajo empieza mucho antes de que lleguen los
pasajeros. El equipo revisa los pronósticos, coordina las tareas de cada
tripulante y evalúa los distintos escenarios posibles. Todo apunta a que
cada salida sea segura. “Cuando las condiciones lo exigen, también se
deben modificar horarios, ajustar recorridos o suspender actividades”,
explica Pelech.
El aislamiento: un desafío que enamora
Las dificultades no terminan en el clima. La distancia de los centros
urbanos y la escasez de servicios y proveedores son otro reto diario. En
Hotel del Paine por ejemplo, mantener todo funcionando requiere una
organización especial. Como el hotel está lejos de Puerto Natales, buena
parte de las reparaciones, el abastecimiento y la mantención se
resuelven en el mismo lugar.
César Subiabre, jefe de excursiones de Hotel del Paine, explica que la
operación debe contemplar desde la alimentación y el alojamiento hasta
el transporte y las actividades que realizan los huéspedes. “Uno de los
principales desafíos de operar en nuestro entorno es mantener
funcionando, y en óptimas condiciones, todos los servicios del hotel
para cumplir al 100% con las necesidades de nuestros huéspedes”, afirma.
Y agrega: “Con esto me refiero a los servicios de alimentación,
alojamiento, transporte y excursiones. Es importante mencionar que
estamos un poco lejos de Puerto Natales, por lo que cualquier problema
de reparación o abastecimiento debe solucionarse en el mismo hotel. Esto
exige una organización y una capacidad de respuesta que son
fundamentales para mantener la operación”.
La autonomía adquiere especial relevancia en un lugar donde la distancia
forma parte de la experiencia. El funcionamiento del hotel considera
recursos esenciales como energía, agua, alimentación y combustible,
elementos que deben estar disponibles para responder a las necesidades
de los visitantes. Sin embargo, aquello que representa una exigencia
para la operación también es valorado por quienes llegan hasta este
rincón de la Patagonia.
Para Marcela Poblete Ayala, la distancia comienza a ser parte del viaje
desde el momento en que los visitantes deciden llegar. “Los kilómetros
de estepa entre Punta Arenas y Puerto Natales, el cruce hacia Tierra del
Fuego y la sensación de encontrarse en el extremo del continente
contribuyen a construir una experiencia diferente. La desconexión, el
silencio y la inmensidad del paisaje son elementos que adquieren un
valor especial para quienes buscan alejarse de las rutinas urbanas”,
dice.
Mucho más que una postal
En la Patagonia no basta con fotografiar el paisaje. Los operadores
quieren que los visitantes entiendan el territorio: su geología, su
biodiversidad y la historia de los pueblos originarios que lo habitaron.
En cada recorrido hay algo que descubrir: cómo se formó el macizo Paine,
cómo trabajaron los glaciares, el guanaco, el cóndor y la flora nativa.
Hay además momentos que solo ocurren ahí: esperar que amaine el viento
para zarpar, detenerse a mirar cómo cambia la luz o quedarse en silencio
frente a un atardecer austral. Son esos instantes los que los viajeros
terminan llevándose de recuerdo.
La conclusión es clara: en el extremo sur, una buena experiencia no
depende solo de cumplir el itinerario, sino de saber adaptarlo. La
Patagonia austral exige preparación, autonomía y paciencia, y en eso
está precisamente su encanto. Es un destino para desacelerar, donde las
distancias tienen otro significado y donde el viajero aprende a
adaptarse al paisaje.
Gabriel Bahamondes, periodista.