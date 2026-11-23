Turismo en la Patagonia austral: así funciona la desafiante industria en el fin del mundo | Gabriel Bahamondes, periodista | Opinión



El viento, las bajas temperaturas, las distancias y el aislamiento

geográfico condicionan cada jornada turística en el extremo austral de

Chile. Hoteles, operadores y equipos de navegación deben anticiparse a

los cambios del clima, reorganizar itinerarios y mantener una operación

capaz de funcionar lejos de los principales centros urbanos. Un desafío

que, lejos de restarle atractivo al destino, se ha convertido en parte

de su identidad.



En el extremo austral de Chile, el pronóstico del tiempo importa tanto

como una reserva de hotel. El viento puede cambiar una navegación,

obligar a tomar otra ruta o retrasar una salida. En un mismo día, el

cielo puede cambiar varias veces, y la planificación, por detallada que

sea, siempre tiene que considerar alternativas. El viento, el frío, las

distancias y el aislamiento hacen que trabajar en turismo, sea un

desafío permanente. Lejos de restarle atractivo al destino, ese desafío

se ha convertido en parte de su identidad.



Operar en este territorio es mucho más que mostrar paisajes

extraordinarios. Aquí, la naturaleza fija los tiempos, las decisiones y

buena parte de la logística. Desde Punta Arenas hasta Torres del Paine y

Tierra del Fuego, quienes reciben visitantes han desarrollado una

verdadera cultura de la adaptación, basada en la experiencia, la

coordinación y el respeto por las condiciones naturales.



“En la Patagonia el día no lo decide el reloj, lo decide el viento”,

resume Marcela Poblete Ayala, Representante Internacional de Solo

Expediciones Holding, quien trabaja desde hace años con grupos que

llegan hasta el extremo sur del continente. Sus más de 20 años de

experiencia le han permitido conocer a fondo un territorio donde, antes

de cada salida, hay que revisar el pronóstico, mirar el cielo y evaluar

si se puede navegar o salir de excursión.



“Planificamos con detalle, pero siempre con un plan B, y muchas veces un

plan C.

Diseñamos los itinerarios con margen para reordenar actividades, y al

ser seis empresas que trabajan juntas, entre hoteles, navegaciones y

operación en terreno, podemos ajustar nuestras opciones con agilidad. Si

el viento no permite navegar un día, cambiamos el orden y aprovechamos

esa jornada para un trekking o un full day por el parque. La clave está

en la experiencia de nuestro equipo y en la comunicación”, explica

Marcela Poblete Ayala.



Así, si una navegación no puede salir, se reemplaza por una excursión

terrestre. Si cambian las condiciones en un sector del parque, se

recorre otro. Siempre hay alternativas para el visitante, sin perder de

vista la seguridad.



Convivir con la naturaleza



Joshua Pelech, capitán de navío de Solo Expediciones, conoce bien lo que

significa trabajar con viento, lluvia, nieve y bajas temperaturas como

parte de la rutina. Para él, la clave no es imponerse a la naturaleza,

sino aprender a convivir con ella.



“Uno de los principales desafíos es aprender a convivir con la

naturaleza y entender que, en la Patagonia, las condiciones climáticas

pueden cambiar en cualquier momento. El viento, la lluvia, la nieve y

las bajas temperaturas forman parte de la vida cotidiana y condicionan

tanto la operación como la experiencia de los visitantes. A esto se suma

el aislamiento geográfico, que exige una planificación cuidadosa de los

abastecimientos, el transporte, la logística y los recursos disponibles.

No siempre se cuenta con servicios o proveedores cerca, por lo que es

fundamental anticiparse a las necesidades”, señala Pelech.



En las navegaciones, el trabajo empieza mucho antes de que lleguen los

pasajeros. El equipo revisa los pronósticos, coordina las tareas de cada

tripulante y evalúa los distintos escenarios posibles. Todo apunta a que

cada salida sea segura. “Cuando las condiciones lo exigen, también se

deben modificar horarios, ajustar recorridos o suspender actividades”,

explica Pelech.



El aislamiento: un desafío que enamora



Las dificultades no terminan en el clima. La distancia de los centros

urbanos y la escasez de servicios y proveedores son otro reto diario. En

Hotel del Paine por ejemplo, mantener todo funcionando requiere una

organización especial. Como el hotel está lejos de Puerto Natales, buena

parte de las reparaciones, el abastecimiento y la mantención se

resuelven en el mismo lugar.



César Subiabre, jefe de excursiones de Hotel del Paine, explica que la

operación debe contemplar desde la alimentación y el alojamiento hasta

el transporte y las actividades que realizan los huéspedes. “Uno de los

principales desafíos de operar en nuestro entorno es mantener

funcionando, y en óptimas condiciones, todos los servicios del hotel

para cumplir al 100% con las necesidades de nuestros huéspedes”, afirma.



Y agrega: “Con esto me refiero a los servicios de alimentación,

alojamiento, transporte y excursiones. Es importante mencionar que

estamos un poco lejos de Puerto Natales, por lo que cualquier problema

de reparación o abastecimiento debe solucionarse en el mismo hotel. Esto

exige una organización y una capacidad de respuesta que son

fundamentales para mantener la operación”.



La autonomía adquiere especial relevancia en un lugar donde la distancia

forma parte de la experiencia. El funcionamiento del hotel considera

recursos esenciales como energía, agua, alimentación y combustible,

elementos que deben estar disponibles para responder a las necesidades

de los visitantes. Sin embargo, aquello que representa una exigencia

para la operación también es valorado por quienes llegan hasta este

rincón de la Patagonia.



Para Marcela Poblete Ayala, la distancia comienza a ser parte del viaje

desde el momento en que los visitantes deciden llegar. “Los kilómetros

de estepa entre Punta Arenas y Puerto Natales, el cruce hacia Tierra del

Fuego y la sensación de encontrarse en el extremo del continente

contribuyen a construir una experiencia diferente. La desconexión, el

silencio y la inmensidad del paisaje son elementos que adquieren un

valor especial para quienes buscan alejarse de las rutinas urbanas”,

dice.



Mucho más que una postal



En la Patagonia no basta con fotografiar el paisaje. Los operadores

quieren que los visitantes entiendan el territorio: su geología, su

biodiversidad y la historia de los pueblos originarios que lo habitaron.

En cada recorrido hay algo que descubrir: cómo se formó el macizo Paine,

cómo trabajaron los glaciares, el guanaco, el cóndor y la flora nativa.

Hay además momentos que solo ocurren ahí: esperar que amaine el viento

para zarpar, detenerse a mirar cómo cambia la luz o quedarse en silencio

frente a un atardecer austral. Son esos instantes los que los viajeros

terminan llevándose de recuerdo.



La conclusión es clara: en el extremo sur, una buena experiencia no

depende solo de cumplir el itinerario, sino de saber adaptarlo. La

Patagonia austral exige preparación, autonomía y paciencia, y en eso

está precisamente su encanto. Es un destino para desacelerar, donde las

distancias tienen otro significado y donde el viajero aprende a

adaptarse al paisaje.



Gabriel Bahamondes, periodista.