Seremi de Economía y alcaldesa de Río Verde abordan el potencial de la salmonicultura y la ganadería.

Durante la visita, la alcaldesa de Río Verde planteó la necesidad de destrabar las concesiones acuícolas que se mantienen paralizadas en la comuna. El seremi de Economía destacó el aporte que el crecimiento del sector puede representar para la economía comunal y regional.

El secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke, se reunió en la Municipalidad de Río Verde con la alcaldesa de la comuna, Tatiana Vásquez. En el encuentro, que contó con la participación de Corfo, las autoridades abordaron las posibilidades de crecimiento de la salmonicultura y la ganadería en Río Verde y su importancia para el desarrollo económico de Magallanes.

“Con la alcaldesa pudimos conversar del alto potencial de crecimiento que tiene la salmonicultura en la región y en la comuna”, señaló el seremi de Economía. Al referirse a las condiciones para ese crecimiento, la autoridad regional indicó que Río Verde se encuentra entre las comunas de Magallanes con mayor número de concesiones acuícolas paralizadas.

El seremi sostuvo que uno de los desafíos del Gobierno es abordar, con el apoyo del municipio, las limitaciones que afectan a dichas concesiones. A su juicio, avanzar en esta materia permitiría que la actividad salmonera amplíe su contribución a la economía de Río Verde y de la región.

Por su parte, la alcaldesa valoró que la visita permitiera abordar la actividad acuícola junto con la ganadería. Según expresó, el seremi “pudo ver en terreno la importancia que tiene la actividad productiva de la comunidad de Río Verde, como es la salmonicultura y también la ganadería”.

Respecto de las concesiones acuícolas, la autoridad comunal destacó la importancia de mantener el diálogo con la Secretaría Regional Ministerial de Economía. “Es importante su paso por esta comuna porque hay que tener un diálogo conjunto”, señaló. La alcaldesa precisó que el propósito es “destrabar las concesiones acuícolas” y vinculó ese desafío con las perspectivas de desarrollo de Río Verde y de Magallanes.

La visita incluyó, además, un recorrido por Villa Posomby, donde la alcaldesa presentó al seremi las instalaciones de la posta. Al término del recorrido, la autoridad regional destacó la calidad de la infraestructura y el servicio que el establecimiento presta a los habitantes de toda la comuna.