Educación ambiental desde la primera infancia: Jardín Infantil Charitas integra a familias y párvulos en experiencia de aprendizaje en el Parque del Estrecho.

La actividad permitió acercar a niños y niñas al patrimonio natural y cultural de Magallanes, promoviendo el aprendizaje vivencial y la participación de las familias en el proceso educativo.

Aprender sobre el entorno natural y cultural de Magallanes desde la experiencia directa es una de las oportunidades que ofrece la educación ambiental en la primera infancia. Bajo esta premisa, 23 niños y niñas del nivel medio mayor del Jardín Infantil Charitas, dependiente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), junto a 21 apoderados y tres educadoras, participaron en una jornada educativa en el Parque del Estrecho, donde el territorio se transformó en un espacio de descubrimiento, aprendizaje y encuentro.

Durante la visita, la comunidad educativa pudo conocer la flora y fauna nativa del borde costero, así como aproximarse a la historia y al patrimonio cultural asociado a este emblemático lugar de la región. La experiencia permitió que niños y niñas exploraran, observaran y aprendieran desde el contacto directo con su entorno, incorporando a las familias como parte activa de este proceso.

Yessica Paredes Manque, educadora de párvulos del Jardín Infantil Charitas, explicó que la salida surgió como parte del cierre de un proyecto educativo desarrollado en sala, orientado a valorar el entorno natural y cultural de la región.

“Como equipo educativo, nos propusimos realizar esta salida junto a los niños, niñas y sus familias, porque creemos que es muy importante que también se vinculen con estas experiencias y trabajemos en conjunto el cuidado del medioambiente, la valoración de nuestro entorno y las riquezas que tenemos en Magallanes. Queremos que puedan conocer los lugares que tenemos y las posibilidades de acercarnos y disfrutar de nuestro entorno natural”, señaló la educadora.

La iniciativa se enmarca en el trabajo de educación ambiental que desarrolla el Jardín Infantil Charitas, establecimiento que cuenta con certificación vigente en nivel intermedio del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), programa que promueve la incorporación de la sustentabilidad en los proyectos educativos, el compromiso de las comunidades y la vinculación de los establecimientos con su entorno.

Al respecto, el seremi del Medio Ambiente de Magallanes y de la Antártica Chilena, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, destacó la importancia de generar oportunidades de aprendizaje que permitan a niños y niñas conocer y valorar el territorio desde sus primeros años de vida.

“Cuando la educación ambiental se vive desde la primera infancia y se desarrolla en contacto directo con nuestro entorno, estamos contribuyendo a formar niños y niñas que conozcan, valoren y se sientan parte de su territorio. Que las familias acompañen estas experiencias también es fundamental, porque el cuidado del medioambiente y el reconocimiento de nuestro patrimonio son aprendizajes que se construyen en comunidad. Ese es precisamente el sentido de la certificación ambiental: que la sustentabilidad se traduzca en experiencias concretas y significativas para las comunidades educativas”, señaló la autoridad.

Desde la Secretaría del Medio Ambiente se relevó el valor de estas experiencias pedagógicas, que contribuyen a fortalecer la educación ambiental en la región, promoviendo el conocimiento del patrimonio natural y cultural, el vínculo con el territorio y la participación de las comunidades educativas y sus familias.