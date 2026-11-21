Congreso Nacional Explora 2026 reunió a estudiantes de enseñanza básica y media de todo el país para compartir sus investigaciones e innovaciones.

El encuentro, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, convocó a 80 estudiantes y 40 docentes de distintas regiones del país, quienes presentaron proyectos que conectan la investigación escolar con los desafíos de sus territorios.

Santiago, 20 de noviembre de 2026.- La curiosidad, la creatividad y las ganas de transformar el entorno son parte del motor de una nueva generación de estudiantes que hoy encuentra en la ciencia una herramienta para comprender y aportar soluciones a los desafíos de sus comunidades. Esa es la premisa del Congreso Nacional Explora 2026, que entre el 16 y el 18 de noviembre reunió a estudiantes, docentes y representantes del mundo científico en torno a la investigación y la innovación escolar.

El encuentro, organizado por el Ministerio CTCI a través del Programa Explora, contempló jornadas en Parquemet, el Museo Interactivo Mirador (MIM) y el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA), en un evento que se ha transformado en uno de los principales espacios del país para que escolares den a conocer su trabajo científico.

En esta versión, 80 estudiantes de enseñanza básica y media, acompañados por 40 docentes y asesores científicos, compartieron proyectos de Investigación e Innovación Escolar (IIE) que nacieron de preguntas e inquietudes presentes en sus propios territorios. Las iniciativas son desarrolladas con el apoyo de universidades y Proyectos Asociativos Regionales PAR Explora, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades educativas y el ecosistema científico nacional.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, destacó el papel de las nuevas generaciones en la construcción del conocimiento y la importancia de generar oportunidades para desarrollar sus capacidades.

“Los estudiantes del programa Explora no son solamente receptores de conocimiento: también son protagonistas de su generación. En esta instancia participaron 80 niños y jóvenes de todo el país, junto a sus docentes, representando el trabajo que ha hecho Explora durante 31 años. En sus preguntas y proyectos encontramos propuestas que pueden contribuir a resolver los desafíos de sus propias comunidades. Por eso, fortalecer la ciencia desde las escuelas es una apuesta por el futuro de Chile y una responsabilidad que debemos asumir como política de Estado”, afirmó la ministra CTCI.

Con este encuentro, el Ministerio CTCI busca seguir fortaleciendo una cultura científica desde edades tempranas, generando espacios para que el talento presente en las aulas se desarrolle y contribuya al desarrollo de Chile.