Desde Torres del Paine hacia Nueva Zelandia: empresarios turísticos participan en misión de intercambio sobre turismo y conservación.

La asociación estará representada por Rodrigo Bustamante, presidente del gremio empresarial HYST y director comercial de Grey Patagonia Group. En la misión también participarán Josian Yaksic, CEO de Las Torres, Patagonia, y Gonzalo Undurraga, CEO de Explora.

La experiencia de Torres del Paine será parte de una agenda internacional de diálogo y aprendizaje. Entre el 23 y el 27 de noviembre, representantes del turismo nacional y de instituciones públicas viajarán a Nueva Zelandia para conocer iniciativas relacionadas con la protección de entornos naturales y la gestión de destinos turísticos.

HYST participará a través de su presidente, Rodrigo Bustamante, director comercial de Grey Patagonia Group. También asistirán Josian Yaksic, CEO de Las Torres, Patagonia, y Gonzalo Undurraga, CEO de Explora. Su presencia aportará la mirada de empresas con experiencia en turismo de naturaleza, conservación y gestión responsable de visitantes.

La agenda considera actividades en Auckland y Queenstown, incluyendo encuentros con organismos especializados, autoridades y actores del sector turístico. Entre las experiencias contempladas se encuentran el trabajo del Departamento de Conservación de Nueva Zelandia (DOC), la visita al santuario de Tiritiri Matangi y el conocimiento de iniciativas de turismo de aventura, infraestructura y seguridad turística.

La delegación reúne a representantes de la Subsecretaría de Turismo, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), CONAF, Fedetur y empresas del sector. Esta composición permitirá contrastar distintas miradas sobre los desafíos de administrar áreas protegidas y promover una actividad turística responsable.

Para HYST, el valor de esta participación está en recoger aprendizajes aplicables al contexto de Torres del Paine: el cuidado de los ecosistemas, la experiencia de los visitantes, la coordinación entre instituciones y empresas, y la vinculación con las comunidades del territorio.

Con esta presencia internacional, el gremio busca fortalecer el intercambio de conocimientos y seguir aportando a una visión de desarrollo turístico que reconozca la conservación del patrimonio natural como condición esencial para el futuro del destino y de la Región de Magallanes.