Equipos de Fundación Integra Magallanes compartieron experiencias y prácticas pedagógicas que transforman la educación.

El seminario “Comparte Educación” vivió su decimocuarta versión, destacando en nuestra región las presentaciones de los jardines infantiles Vientos del Sur de Punta Arenas y Arcoíris de Porvenir.



Una enriquecedora jornada de encuentro, reflexión, intercambio de experiencias y reconocimiento se vivió en la decimocuarta versión del seminario Comparte Educación de Fundación Integra, desarrollado de manera simultánea en todo el país, y que convocó a equipos de jardines infantiles y de oficina regional bajo el lema “Interacciones que abrazan la niñez”.



En la región de Magallanes, este espacio permitió conocer dos experiencias: «Prácticas pedagógicas para el aprendizaje con sentido», de la sala cuna y jardín infantil Vientos del Sur de Punta Arenas, presentada por las educadoras de párvulos Noemí Vargas y Daniela Miranda; y «El juego como espacio de exploración y aprendizaje», de la sala cuna y jardín infantil Arcoíris de Porvenir, expuesta por la educadora de párvulos Paola Cáceres.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, planteó que “cuando los equipos comparten lo que hacen, reflexionan sobre sus experiencias y conocen otras formas de abordar los desafíos educativos, el conocimiento se moviliza y abre nuevas posibilidades para la práctica pedagógica, transformando la educación. Este es el sentido de nuestro seminario, junto con reconocer y valorar el trabajo que desarrollan los equipos de Fundación Integra, desde los distintos roles y territorios, por un mismo propósito, construyendo oportunidades y aprendizajes para toda la vida”.

Por su parte, la educadora Paola Cáceres destacó que “para nosotras ha sido muy significativo poder mostrar nuestro trabajo en educación transformadora. La experiencia fue un escenario lúdico llamado el Mundo de los Dinosaurios, implementada en un nivel medio mayor, y mostramos cómo fuimos construyendo este espacio de juego, los resultados en los aprendizajes, las interacciones, el trabajo con familias y desafíos”, afirmando que “si bien nuestro jardín está en la Isla Tierra del Fuego, pude sentir la cercanía con los otros equipos y nuestras prácticas pedagógicas en común”.



El seminario contó con la participación del seremi de Gobierno, Ángel Roa; la jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de Calidad de Educación, Mónica Cerro; la directora regional de la Superintendencia de Educación, Mónica Miranda; la coordinadora de Educación Inicial del Slep Magallanes, Zdenka Drpic; la profesional de la Unidad Territorial de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Carolina Moraga; la jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes, Carola Ulloa; el secretario técnico de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación, Juan Carlos Riveras; y la encargada de Educación Inicial de la Unidad Técnica Pedagógica del Slep Magallanes, Silvia Pérez.