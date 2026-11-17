Una invitación a soñar la educación de Magallanes | Natalia Marabolí | Opinión





Hace falta algo de espíritu aventurero para trasladarse con toda la familia a más de 3.000 km, pero lo que me trajo a Magallanes en enero de 2026 suma algo más: el deseo de aportar a la educación pública. Desde fines de 2025 acompaño como asesora de Enseña

Chile al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, especialmente a su Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico y a equipos directivos y docentes, convencida de que la instalación de los SLEP, una de las reformas educacionales más ambiciosas de Chile, es tan compleja como necesaria.



El SLEP Magallanes refleja esa complejidad: reúne a más de 15.000 estudiantes de 10 comunas y enfrenta, como el resto del país, aprendizajes que no avanzan y problemas de matrícula y asistencia. Hay personas que se esfuerzan hasta el cansancio sin ver aún los avances esperados.



He ido entendiendo que el desafío de fondo está en cómo nos organizamos para enfrentar esto juntos. Dicen que una escuela es un pequeño país, y las tensiones que vemos a nivel nacional, como la polarización y la falta de diálogo, también aparecen entre estudiantes,

familias, docentes, asistentes, equipos directivos y profesionales del SLEP. Cuando cada uno mira el problema desde su vereda es fácil buscar culpables, pero las causas son sistémicas y la solución solo puede ser colectiva.



Lo que me da esperanza es que en Magallanes hay talento, motivación y personas que, desde distintos lugares, tienen a sus estudiantes al centro y quieren hacer bien las cosas. Las ganas existen; falta acordar el camino y empezar a vernos como aliados.



En Enseña Chile decimos que las relaciones humanas están a la base de todo, y por eso insisto en una invitación: abramos el diálogo. Conversemos sin miedo sobre lo que soñamos para nuestras y nuestros estudiantes, también con las familias, que muchas veces

sienten lejana la escuela, y atrevámonos a discrepar, a ser francos y a cuestionar las historias que nos contamos sobre el otro. De esas conversaciones nacen los consensos y un camino de mejora trazado entre todas y todos.



Cada punto que sube el Simce y cada avance en la convivencia escolar se traduce en oportunidades concretas para niñas, niños y jóvenes. Lograrlo es tarea de una comunidad entera, que construye junto a sus estudiantes la educación que merecen.



Natalia Marabolí