Edelmag entregó primera certificación de energía renovable a Antártica 21 por consumo eléctrico de origen eólico

La iniciativa reconoce el uso de electricidad proveniente de fuentes 100% renovables y representa un nuevo avance en materia de sustentabilidad para el sector turístico de Magallanes.

Un importante avance en materia de sustentabilidad y uso de energías limpias se concretó en Magallanes, luego de que Edelmag entregara a la empresa turística Antártica 21 los primeros atributos de certificación de generación renovable, acreditando que parte de su consumo eléctrico proviene de fuentes eólicas.

El anuncio fue destacado por Nico Díaz, gerente comercial y de Servicio al Cliente de Edelmag, quien explicó que esta iniciativa forma parte de una nueva línea de productos y servicios que busca poner en valor la generación eléctrica de origen renovable existente en la región.

Según detalló el ejecutivo, Punta Arenas cuenta con dos sistemas de generación eólica, cuya producción permite entregar atributos de energía renovable a clientes que buscan certificar el origen de la electricidad que utilizan en sus operaciones.

«Estamos entregando los primeros atributos de certificación de generación renovable a la empresa de turismo Antártica 21», señaló Díaz, agregando que estos certificados pueden ser validados mediante plataformas internacionales, permitiendo acreditar que el consumo eléctrico de las empresas certificadas proviene de fuentes 100% renovables.

El representante de Edelmag destacó que Antártica 21 se convierte en el primer cliente del rubro turístico en acceder a este mecanismo, manifestando además el interés de la compañía en incorporar a otras empresas del sector a esta iniciativa.

Asimismo, adelantó que uno de los desafíos para el próximo año será disponer de un stock importante de estos atributos de energía renovable y carbono neutral, con el propósito de ampliar su entrega a clientes de distintos sectores productivos de Magallanes.

Antártica 21 refuerza su compromiso con la sustentabilidad

Por su parte, Verónica Peragallo, gerente general de Antártica 21, valoró la certificación y recordó que la empresa mantiene desde hace varios años un compromiso con la sustentabilidad, decisión que la llevó a adoptar una política de carbono neutral hace más de seis años, compensando las emisiones generadas por sus operaciones mediante bonos de carbono.

La ejecutiva también destacó las características del edificio Explorer House, infraestructura concebida bajo criterios de eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.

Entre sus principales características mencionó la incorporación de paneles solares para generar parte de la energía que consume, además de un sistema de recolección de aguas lluvia que permite reutilizar este recurso en determinadas instalaciones, como el lavado de baños.

Peragallo explicó que la certificación entregada por Edelmag representa una nueva oportunidad para fortalecer las acciones de mitigación ambiental de la compañía, pero también para vincular ese compromiso con recursos energéticos generados en la propia región.

De esta manera, la alianza entre ambas empresas busca impulsar el uso y reconocimiento de energías renovables en Magallanes, abriendo nuevas posibilidades para que el sector turístico incorpore mecanismos de certificación que permitan avanzar hacia operaciones más sostenibles y con menor impacto ambiental.