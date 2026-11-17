Tesorería General de la República recuerda que hasta el 30 de noviembre se puede pagar la cuarta cuota de contribuciones 2026.

Tesorería General de la República (TGR) informó que el próximo 30 de noviembre vence el plazo para pagar la cuarta cuota de contribuciones de bienes raíces 2026. Para facilitar este trámite, la institución dispone de múltiples canales, destacando el sitio tgr.gob.cl, donde se encuentra habilitado un acceso directo para realizar la gestión en línea de forma rápida y segura.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, hizo un llamado a los contribuyentes a cumplir con el pago dentro del plazo establecido, por cuanto este dinero va en beneficio directo de los gobiernos comunales del país. “Queremos que las personas tengan opciones simples y confiables para ponerse al día, eligiendo el canal que mejor se adapte a sus necesidades y realizando el trámite oportunamente”, señaló la autoridad.

Quienes prefieran pagar de manera presencial pueden hacerlo en cualquiera de las oficinas de la TGR, sucursales bancarias o locales Sencillito, para lo cual deben contar con el aviso de recibo de pago, descargable en tgr.gob.cl, o en el portal de ChileAtiende.

Exención para adultos mayores

En el marco de la Ley de Reconstrucción, promulgada en octubre pasado, a partir de enero de 2027 comenzará a regir la exención del 100% del Impuesto Territorial (contribuciones) correspondiente a la vivienda principal para personas de 65 años o más. Para que el beneficio aplique desde el primer semestre del próximo año, los propietarios deben realizar su solicitud antes del 31 de diciembre de 2026, en el sitio del Servicio de Impuestos Internos, siendo un requisito excluyente encontrarse al día con sus cuotas de contribuciones de 2026 y con los derechos de aseo municipal.

Las personas beneficiadas con esta exención deben postular como personas naturales y poseer al menos el 50% de la propiedad. Junto con ello deben completar una declaración jurada por una única vez en el sitio web del SII, ingresando con su Clave Tributaria. La exención mantendrá su vigencia mientras el inmueble siga siendo la residencia habitual del contribuyente y se renovará de forma automática los años siguientes, cubriendo también estacionamientos y bodegas vinculados a la residencia.