SUBPESCA llama a beneficiarios de la pesca artesanal a cobrar cupón de combustibles antes del 30 de noviembre.

Aplica para primer periodo de entrega.

El beneficio contempla un aporte de $100 mil para armadores artesanales que cumplen los requisitos establecidos. La autoridad recordó que el primer cupón tuvo una vigencia de seis meses y que, una vez iniciado el segundo período, ya no será posible cobrar los saldos pendientes de la primera entrega.



Valparaíso, 17 noviembre 2026.- Un llamado a los beneficiarios de la pequeña pesca artesanal para que hagan efectivo oportunamente el bono de combustibles realizó la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), luego de constatar que todavía existen 3.276 personas que mantienen saldos pendientes de ejecución y que deben utilizarlos antes del próximo 30 de noviembre.

La iniciativa busca entregar un apoyo económico directo a los pequeños armadores de la pesca artesanal, contribuyendo a enfrentar uno de los principales costos operacionales de la actividad: el combustible necesario para desarrollar sus faenas extractivas.

El beneficio considera un aporte de $100.000 para los armadores que cuentan con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal, que desarrollaron actividad durante 2025 y que registraron desembarques, al menos, durante un mes anterior al período por el cual solicitan el beneficio.

Desde la Subsecretaría explicaron que el programa contempla dos períodos de entrega. El Cupón 01, tuvo una vigencia de seis meses, por lo que quienes todavía mantienen recursos disponibles deben utilizarlos dentro del plazo establecido.

En tanto, el segundo período, correspondiente al Cupón 02, fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, existe una consideración importante: una vez iniciado el segundo período, los beneficiarios ya no podrán hacer efectivo el saldo pendiente del primer cupón.

“Queremos hacer un llamado muy concreto a los beneficiarios de este programa para que no dejen pasar esta oportunidad. Actualmente tenemos 3.276 personas que todavía mantienen cupones por cobrar y que deben ejecutar antes del 30 de noviembre. Son recursos que están disponibles para apoyar directamente a la pequeña pesca artesanal y que pueden representar un alivio importante frente a los costos que implica salir a trabajar al mar”, explicó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia.

El bono de combustibles forma parte de las medidas de apoyo a la pequeña pesca artesanal y busca contribuir a disminuir la presión que representan los gastos operacionales para los armadores, especialmente en una actividad donde el combustible constituye un insumo indispensable para las operaciones de navegación y extracción.

Desde Subpesca reiteraron la importancia de que los beneficiarios no esperen hasta los últimos días para utilizar los recursos disponibles, especialmente considerando que el cambio de período implica la pérdida de la posibilidad de ejecutar los saldos correspondientes al primer cupón