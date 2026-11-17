Cantante magallánica “Dominga” lanza nuevo single y videoclip inspirado en los paisajes de Magallanes.

La cantante y compositora del extremo sur del mundo presentó su nuevo single, una canción pop romántica cuya producción musical se realizó en Colombia y cuyo videoclip recorre distintos escenarios de Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes.

Noviembre, 2026.- La artista magallánica Dominga lanzó “Una estrella en el Sur”, su nuevo single acompañado de un videoclip que tiene como protagonistas los paisajes del extremo austral de Chile. La producción combina una historia romántica con imágenes del Estrecho de Magallanes, las playas y las calles de Punta Arenas.

La canción aborda el encuentro entre dos personas, los sueños compartidos y la posibilidad de construir una historia de amor que trascienda el tiempo. Sin embargo, su título también tiene una segunda lectura: representa el anhelo de una joven artista que busca proyectar su carrera desde Magallanes hacia nuevos escenarios.

“Una estrella en el Sur” apuesta por el pop romántico y conecta la historia de su letra con el territorio de origen de la cantante. Uno de sus versos, “Cuando miro el paisaje, hay una estrella en el sur”, sintetiza ese vínculo entre la emoción de la canción y los paisajes australes.

El videoclip fue grabado en distintos puntos de Punta Arenas y sus alrededores, incorporando la arquitectura y la particular atmósfera de la ciudad, además de los paisajes costeros de la región. La producción y dirección audiovisual estuvieron a cargo de Alexideral.

El trabajo musical, en tanto, se desarrolló en Colombia. La producción y masterización fueron realizadas por Shelow, nombre artístico de Marcelo Eduardo Ojeda Estefo, mientras que la creación del beat estuvo a cargo de Prod Mayzon.

Con este lanzamiento, Dominga continúa desarrollando su propuesta artística, en la que sus raíces magallánicas ocupan un lugar central. La cantante busca así vincular su música con el territorio que la vio nacer y proyectar la identidad del extremo sur de Chile a través de su trabajo.

“Una estrella en el Sur” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.

Puedes verla pinchando aquí.