Gobierno valora aprobación de proyecto que baja los combustibles y fija un techo de precios hasta abril de 2027.

La iniciativa revierte el alza registrada el 12 de noviembre, rebaja hasta $140 por litro el precio del diésel y establece un límite a los precios durante los próximos meses.

La aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que establece medidas para contener las alzas de los combustibles representa un nuevo paso en la respuesta del Gobierno frente al incremento de los precios internacionales, producto de la crisis energética y el conflicto en Medio Oriente. La iniciativa permitirá revertir el alza del pasado 12 de noviembre y fijar un límite a los precios hasta el 7 de abril de 2027.

A partir de este jueves 19 de noviembre se contempla una rebaja aproximada de $40 por litro en las gasolinas y de $140 en el diésel. Además, se establecerá un techo de precios que evitará nuevas alzas por sobre el límite fijado mientras la medida esté vigente.

Esta iniciativa se suma al conjunto de apoyos que el Gobierno ha desplegado desde el inicio de la emergencia energética a través del Plan Chile Sale Adelante, entre los que se cuentan la subvención de $100.000 mensuales para taxis, colectivos y transporte escolar, el Cupón Gas Licuado para hogares beneficiarios y el apoyo a la pesca artesanal.

A estas medidas se suma la extensión de los beneficios hasta diciembre de 2026. En el caso de taxis, colectivos y transporte escolar, el aporte de $100.000 mensuales se amplió de seis a nueve meses. Asimismo, se estableció un nuevo bono de $100.000 mensuales entre octubre y diciembre para propietarios de embarcaciones de pesca artesanal de hasta 12 metros de eslora que cumplan los requisitos establecidos por ley.

El proyecto también contempla medidas específicas para apoyar al transporte de carga y pasajeros, entre ellas mejores condiciones para la recuperación del impuesto específico al diésel y beneficios tributarios durante 2027 para empresas de buses rurales, interurbanos e internacionales.

En paralelo, continúa operando el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), cuyo objetivo es amortiguar las variaciones de los precios internacionales y evitar que estas se traspasen de manera brusca a los consumidores. Solo entre agosto y octubre de este año, su funcionamiento representó un impacto fiscal de $1,1 billones, de los cuales $860 mil millones se destinaron a contener el precio del diésel.

El acuerdo también se enmarca en el trabajo de responsabilidad fiscal impulsado por el Gobierno desde marzo, con medidas orientadas al ordenamiento de las cuentas públicas y al uso cuidadoso de los recursos del Estado. Este trabajo resulta clave para enfrentar contingencias de alto costo fiscal, como la actual crisis internacional de los combustibles, y avanzar en soluciones que permitan apoyar a las familias y a los sectores productivos sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, destacó las medidas impulsadas por el Ejecutivo y la importancia de los acuerdos alcanzados durante la tramitación legislativa.

“Desde marzo, el Gobierno ha trabajado con responsabilidad en el ordenamiento de las finanzas públicas, porque sabemos que los recursos del Estado deben administrarse con seriedad y pensando en las necesidades del país. Esa responsabilidad también es la que permite enfrentar situaciones complejas, como la actual crisis internacional de los combustibles, y buscar acuerdos para proteger a las familias y apoyar a los sectores productivos. Valoramos la disposición al diálogo de los gremios del transporte, del Gobierno y de los parlamentarios para alcanzar soluciones concretas. Cuando existe voluntad de escuchar y construir entendimientos, es posible avanzar y responder a los problemas de las personas”, señaló.

De esta manera, el Gobierno busca complementar los mecanismos de estabilización con medidas directas de apoyo a los hogares y sectores económicos, enfrentando los efectos de la contingencia internacional y promoviendo acuerdos que permitan dar respuesta a las necesidades del país.