Buque carguero Danstar arriba a Punta Arenas para iniciar mantenimiento previo a su zarpe hacia las Islas Malvinas/Falklands.

La embarcación permanecerá cerca de tres semanas en los astilleros de ASMAR Magallanes antes de retomar la ruta comercial directa proyectada para el próximo 17 de diciembre.

Punta Arenas, 17 de noviembre de 2026.– Tras enfrentar fuertes temporales en los canales australes, el carguero chileno Danstar arribó la mañana de ayer lunes a la ciudad de Punta Arenas. La nave, que había zarpado desde Valparaíso a fines de octubre, ingresó de inmediato a los astilleros de ASMAR Magallanes para someterse a un proceso de mantenimiento técnico antes de emprender su viaje comercial hacia las Islas Malvinas/Falkland.

De acuerdo con el cronograma operativo, el buque permanecerá alrededor de 20 días en las instalaciones de ASMAR para ejecutar trabajos en el casco, labores de pintura y revisiones generales de seguridad. Paralelamente, la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) ya abrió el periodo de reservas para abastecer la embarcación con carga diversa, incluyendo alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción y gas licuado.

La naviera a cargo de la operación, Easter Island Logistics, proyecta que el Danstar inicie su travesía hacia Puerto Argentino/Stanley el próximo 17 de diciembre. El viaje contará con una tripulación de 10 personas y tendrá una duración estimada de dos días y medio.

Reactivación comercial y escenario diplomático

La operación tiene como objetivo principal restablecer el vínculo marítimo comercial directo entre la Región de Magallanes y el archipiélago, una ruta que se ha mantenido interrumpida por más de una década.

En el ámbito diplomático, el Gobierno de Chile descartó solicitar autorización previa a Argentina para realizar este trayecto, amparándose en el principio internacional de derecho de paso inocente y en la libertad de navegación por el estrecho de Magallanes.

Por su parte, autoridades y sectores políticos en Buenos Aires han manifestado reparos por el tránsito de la nave sin permiso previo. A ello se suma la inquietud respecto a la posibilidad de que los suministros transportados abastezcan al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas disputadas. Frente a estos cuestionamientos, la empresa naviera ha descartado cualquier vínculo con dicha iniciativa energética, mientras el conflicto aguarda una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar programada para el próximo 28 de noviembre.