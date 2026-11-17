Comienza Impulso Lector: Chile evaluará por primera vez la comprensión y fluidez lectora de estudiantes de 2° básico.

> La inédita evaluación nacional, que es parte del plan Chile Aprende y Avanza, permitirá conocer no solo cuánto comprenden los estudiantes, sino también cómo leen.

> La iniciativa busca identificar tempranamente las dificultades de aprendizaje y entregar información para fortalecer la enseñanza desde los primeros años escolares.

17 de noviembre de 2026.– Con una participación que contempla a más de 278.000 estudiantes de 2° básico de todo el país, la Agencia de Calidad de la Educación (ACE) dio inicio al despliegue nacional de Impulso Lector 2026, la primera evaluación censal de habilidades lectoras dirigida a este nivel educativo, la cual se desarrollará hasta el próximo 4 de diciembre.

El lanzamiento de esta evaluación, que forma parte del programa Chile Aprende y Avanza, se realizó este lunes en la Escuela República de El Líbano, en la comuna de Santiago, con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola; el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez; y el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez.

Impulso Lector permitirá conocer el desarrollo de habilidades fundamentales para aprender a leer, comprender textos y leer con fluidez. Su propósito es identificar tempranamente las dificultades que puedan presentar los estudiantes en un área esencial para todo el aprendizaje, antes de que se profundicen y afecten su trayectoria escolar.

La ministra María Paz Arzola destacó el alcance de esta nueva herramienta. “No podemos esperar hasta que un estudiante lleve varios años de escolaridad para descubrir que tiene dificultades para leer. Con Impulso Lector estamos dando un paso fundamental: conocer a tiempo cómo están aprendiendo nuestros niños y entregar información que permita apoyarlos cuando todavía estamos en una etapa decisiva de su formación”, precisó.

Innovaciones de la evaluación

Una de las principales innovaciones de Impulso Lector es que incorpora, por primera vez en una evaluación censal nacional de este nivel, una actividad individual de lectura en voz alta. Esta permitirá analizar tres aspectos fundamentales de la fluidez lectora: velocidad, precisión y expresión.

La evaluación también considera habilidades precursoras de la lectura, como la conciencia fonológica, la decodificación, el vocabulario y la comprensión oral, junto con actividades de comprensión de textos literarios y no literarios.

De esta manera, será posible distinguir distintas necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante puede reconocer correctamente las palabras, pero presentar dificultades para comprender lo que lee; otro puede comprender un texto cuando lo escucha, pero necesitar apoyo para desarrollar una lectura más fluida.

El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, explicó que “lo que estamos haciendo es enfrentar un problema que el sistema educativo conoce hace tiempo, pero respecto del cual necesitamos mejor información para actuar oportunamente. La lectura es una habilidad fundamental y no podemos esperar hasta 4° básico para descubrir que un niño tiene dificultades. Impulso Lector nos permitirá identificar tempranamente esas brechas y orientar los apoyos que necesitan los estudiantes”.

Por su parte, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, señaló que “Impulso Lector nos permitirá identificar oportunamente cómo están desarrollando sus habilidades lectoras nuestros estudiantes de 2° básico en Magallanes. Contar con esta información será fundamental para que nuestros docentes puedan reconocer dificultades, fortalecer sus estrategias de enseñanza y entregar los apoyos necesarios desde los primeros años escolares. Como región, tenemos el desafío de asegurar que cada estudiante desarrolle las herramientas fundamentales para seguir aprendiendo”.

Despliegue nacional hasta el 4 de diciembre

El proceso de Impulso Lector, que se inició en las semanas previas con la distribución del material de evaluación en todo el país, contempla jornadas de aplicación programadas para los días 17 y 18, 19 y 20, 24 y 25, y 26 y 27 de noviembre; y 1 y 2, y 3 y 4 de diciembre.

“Impulso Lector representa un importante desafío de coordinación, porque contempla la evaluación de unos 278.000 alumnos de 2° básico en todo Chile mediante el trabajo en terreno de más de 7.000 examinadores, con dos jornadas para cada curso, que incluyen una actividad individual de fluidez lectora. Nuestros equipos han estado trabajando para asegurar las condiciones necesarias de aplicación y acompañar a las comunidades educativas durante este proceso”, explicó Cortez.

La autoridad recordó que la evaluación tiene un propósito de diagnóstico temprano y mejoramiento educativo. Los estudiantes no recibirán calificaciones y sus resultados no tendrán consecuencias para los establecimientos educacionales. Por ello, Gino Cortez hizo un llamado a las familias a enfrentar la evaluación con tranquilidad.

“Esta no es una prueba para poner notas ni para comparar colegios. Es una oportunidad para conocer cómo están aprendiendo a leer nuestros estudiantes y qué apoyos necesitan. Por eso queremos que los niños participen con tranquilidad y confianza. Lo importante no es que todos lean de la misma manera o al mismo ritmo, sino que cada uno pueda avanzar y desarrollar las habilidades que necesita para seguir aprendiendo”, señaló el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación en la actividad que dio inicio al despliegue nacional de Impulso Lector 2026.