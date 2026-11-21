Empresa magallánica Patagonia Circular obtiene reconocimiento nacional de Corfo por su innovación con impacto.

La empresa regional fue distinguida en ETM Day 2026 como ganadora de la categoría Empresas Lideradas por Mujeres, en la Macrozona Austral. Su trabajo transforma residuos plásticos industriales y domiciliarios en productos de ecomadera, con el apoyo de Corfo a través de distintos instrumentos de innovación y escalamiento.

Un importante reconocimiento para la innovación y el emprendimiento regional obtuvo Patagonia Circular, empresa de Magallanes que fue distinguida por Corfo con el Reconocimiento Innovación de Impacto 2026, en la categoría Empresas Lideradas por Mujeres, correspondiente a la Macrozona Austral.

La distinción fue entregada en el marco de ETM Day 2026, instancia en la que Corfo reconoció a 11 empresas de distintas regiones del país, seleccionadas entre 38 nominadas, por desarrollar soluciones innovadoras que generan impacto económico, social y ambiental, con el apoyo de instrumentos de la Corporación o de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D.

“Hoy estamos muy conscientes de que las empresas que lideran estos proyectos están creando empleo e impactando en ventas, y muchas de ellas están exportando, por lo que es importante contar estas historias de éxito. Y también hay que felicitar a todas las empresas que entienden que invertir en I+D es una estrategia competitiva que les permite desarrollar innovaciones con las que se pueden posicionar en mercados locales e internacionales”, destacó Jocelyn Olivari, gerenta de Innovación de Corfo.

Patagonia Circular es una empresa regional de triple impacto que ha desarrollado un modelo de economía circular basado en la recuperación y transformación de residuos plásticos industriales y domiciliarios, convirtiéndolos en ecomadera para la fabricación de decks, mobiliario, puntos limpios y otras soluciones destinadas a sectores como el turismo, la construcción y la ganadería. Actualmente opera la primera planta de upcycling de la Región de Magallanes y cuenta con un equipo de ocho personas.

Uno de sus hitos más destacados fue la transformación de más de 27 toneladas de plástico en pasarelas y plataformas para Riverside Camp de Chile Nativo, en Torres del Paine, demostrando cómo los residuos pueden convertirse en nuevos productos y soluciones de valor para la región.

Innovación regional con el apoyo de Corfo

El crecimiento y desarrollo tecnológico de Patagonia Circular ha contado con el acompañamiento de Corfo a través de distintos instrumentos de apoyo. Entre ellos destaca el proyecto Diseño y Desarrollo de la Primera Eco-Palmeta en la Patagonia, financiado mediante Innova Región, que permitió transformar residuos plásticos locales en un producto innovador, desarrollar un prototipo funcional e incorporar capacidades tecnológicas para el reciclaje avanzado de plásticos en Magallanes.

Asimismo, mediante Innova Región 2025, la empresa ha continuado avanzando en la sofisticación y diversificación de sus productos, incorporando mejoras a su línea de ecomadera, como un deck antideslizante ranurado, y ampliando sus oportunidades comerciales hacia otras regiones del país. A esto se suma el Programa de Escalamiento Intermediado Resiliencia Climática, apoyado por Corfo con MM$60 y ejecutado por IncubatecUFRO, que busca fortalecer su crecimiento.

Al respecto, Bernardita Ortiz, socia fundadora y Gerenta General de Patagonia Circular, manifestó su alegría y sorpresa por este reconocimiento, destacando el trabajo colaborativo que ha permitido consolidar el emprendimiento.

“Estamos muy felices y sorprendidas con este reconocimiento, que pone en valor un trabajo que venimos desarrollando hace años junto a Corfo, cuyo apoyo, a través de distintos instrumentos y fondos, ha sido fundamental para impulsar nuestro modelo de economía circular y generar un impacto positivo en la región, promoviendo empleos verdes y el trabajo colaborativo con la comunidad”, señaló.

Agregó que este logro también pertenece a todas las personas y organizaciones que han sido parte del proceso, entre ellas sus clientes AquaChile, Blumar, Coca-Cola y Ferretería El Águila, además de gestores locales, establecimientos educacionales, organizaciones no gubernamentales y Mujeres Austral. “Cada uno ha aportado desde su espacio para hacer posible este proyecto. Nos demuestra que cuando trabajamos en conjunto, cada aporte cuenta y puede generar grandes cambios para nuestra región”, enfatizó.

Innovación que impulsa el desarrollo regional

El Reconocimiento Innovación de Impacto fue creado por Corfo en 2024 para visibilizar empresas que, mediante la innovación y el desarrollo tecnológico, logran fortalecer su competitividad y generar soluciones con impacto en sus territorios.

Para Magallanes, el reconocimiento obtenido por Patagonia Circular pone en valor el talento y las capacidades de las empresas regionales para desarrollar soluciones innovadoras a partir de los desafíos de su entorno, demostrando que la economía circular puede transformarse en una oportunidad para generar nuevos negocios, empleos verdes y desarrollo sostenible.

A través de sus instrumentos de apoyo, Corfo continúa impulsando iniciativas que agregan valor a los recursos locales, fortalecen las capacidades productivas y contribuyen a diversificar la matriz económica regional.