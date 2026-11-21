Municipalidad de Punta Arenas entregó subvención a la Defensa Civil.

El aporte municipal permitirá financiar la renovación del sistema eléctrico de la sede, además de contribuir a la continuidad de su labor voluntaria.

La Municipalidad de Punta Arenas entregó una subvención de $2 millones a la Defensa Civil, recursos que serán destinados a la reparación y renovación del sistema eléctrico de su sede, permitiendo mejorar las condiciones de seguridad de sus dependencias y fortalecer el trabajo que desarrolla la institución en beneficio de la comunidad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el permanente compromiso de la Defensa Civil con la ciudad, especialmente en situaciones de emergencia, catástrofes y actividades masivas que requieren apoyo preventivo y coordinación. “Siempre está cuando se le solicita, por tanto, era muy importante como municipalidad, como concejo municipal entregar estos aportes que siempre lo hacemos. Ustedes saben que tienen una sede que han ido mejorando de a poco con colaboración de la municipalidad, pero también de los propios socios, quienes forman parte de esta institución y que han permitido que el lugar sirva también para más prestaciones”.

Por su parte, el comandante local de la Defensa Civil, Juan Cid Carmona, destacó que “gracias al apoyo y la ayuda de la alcaldía podemos cumplir una importante labor hacia la comunidad, en ayudas y sobre todo lo que son catástrofes, emergencias o cuando la autoridad competente nos necesite. Con esto nos ayudan bastante para poder seguir reclutando más gente en apoyo de nuestra comunidad. Esto se va a utilizar ahora en la reparación del nuevo sistema eléctrico para la sede”, puntualizó.