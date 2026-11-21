Ejército de Chile y Municipalidad de Porvenir brindaron una noche de música y tradición a la comunidad fueguina.

La jornada se desarrolló en el Gimnasio Padre Mario Zavattaro y contó con la presentación estelar de la Banda Instrumental del Destacamento Motorizado N.º 11 “Caupolicán”.

El encuentro cultural sumó el talento de las agrupaciones locales KARUK y el Conjunto Folclórico Kutralihue.

PORVENIR. — Una exitosa y emotiva velada artística disfrutaron los vecinos de la capital fueguina gracias al concierto ofrecido por la Banda Instrumental del Destacamento Motorizado N.º 11 “Caupolicán” del Ejército de Chile. La actividad se llevó a cabo en el Gimnasio Padre Mario Zavattaro y contó con el respaldo y colaboración de la Ilustre Municipalidad de Porvenir.

El evento destacó por su fuerte sello de identidad local al incluir la participación especial del grupo KARUK y del Conjunto Folclórico Kutralihue. Ambas agrupaciones enriquecieron el programa con música y danzas tradicionales, consolidando un espacio de expresión cultural para el público asistente.

La iniciativa reafirma el compromiso permanente del Ejército de Chile con la comunidad de Tierra del Fuego, promoviendo instancias de vinculación y cercanía a través de las artes. Asimismo, refleja el trabajo conjunto con la Municipalidad de Porvenir en el impulso de actividades gratuitas que fomentan la participación ciudadana y el encuentro familiar.

Al cierre de la jornada, se extendió un reconocimiento especial a los músicos de la Banda Instrumental del Destacamento “Caupolicán”, a los artistas invitados y a las familias porvenireñas que repletaron el recinto para ser parte de este hito cultural.