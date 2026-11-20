Carabineros detuvo a adolescente de 17 años investigado por dos robos con intimidación en Punta Arenas

Un adolescente de 17 años fue detenido por Carabineros, tras ser identificado como presunto autor de dos delitos de robo con intimidación perpetrados en distintos locales comerciales de Punta Arenas, en fechas diferentes.

La investigación fue desarrollada por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Punta Arenas, cuyas diligencias permitieron establecer la presunta participación del menor de edad en ambos hechos. Según los antecedentes, el imputado habría utilizado un arma de fuego para intimidar a las víctimas, episodios que también fueron difundidos a través de distintas redes sociales.

A partir de los antecedentes recopilados, se gestionó una orden de detención que fue concretada durante esta jornada, a las 12:26 horas, en la comuna de San Gregorio.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó diversas evidencias de interés para la investigación. En tanto, continúan desarrollándose peritajes cuyos resultados serán remitidos al Ministerio Público.