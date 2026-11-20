Hombre resultó herido con arma blanca tras ser agredido presuntamente por su hijastro en Punta Arenas

Un hombre adulto resultó con una lesión cortante en el rostro, luego de ser presuntamente agredido con un arma blanca por su hijastro, en un domicilio ubicado en el sector de pasaje Mar de Bering, en Punta Arenas.

El procedimiento se originó tras un comunicado radial de la Central de Comunicaciones (CENCO), que alertó a Carabineros sobre una agresión con arma blanca. Al llegar al inmueble, los funcionarios constataron las lesiones de la víctima y procedieron a detener al presunto responsable.

En el lugar, el personal policial prestó los primeros auxilios al afectado y coordinó la concurrencia del SAMU, cuyos profesionales realizaron la atención prehospitalaria correspondiente.

Los antecedentes del procedimiento quedaron a disposición de las instancias respectivas para continuar con las diligencias investigativas y esclarecer las circunstancias en que se produjo la agresión.