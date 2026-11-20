Puerto Williams, la nueva puerta antártica en el extremo austral de Chile.

En pleno 2026, el Cabo de Hornos deja de ser únicamente un legendario punto de referencia marítimo para consolidarse como una verdadera puerta de entrada hacia el continente blanco. En la ribera del canal Beagle, la construcción de la infraestructura portuaria para cruceros en Puerto Williams -el Muelle Multipropósito -financiado con recursos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas de Magallanes y realizado por el Ministerio de Obras Públicas- toma forma definitiva, posicionando a Chile con mayor fuerza en la antesala de la Antártica.

Como muestra la vista aérea de las obras en curso, la estructura principal ya se adentra en las aguas australes con su puente de acceso, el cabezal de atraque y las pasarelas de amarre en plena fase final de ejecución. Este desarrollo responde a una premisa clara: la geografía le otorgó a Chile una ventaja natural privilegiada en el extremo sur del mundo, pero hoy es la infraestructura la encargada de transformar esa ubicación en capacidad logística, proyección científica y liderazgo turístico.

Con el avance sostenido de este terminal en 2026, la capital de la Provincia Antártica Chilena se prepara para recibir embarcaciones y cruceros de expedición y pasajeros de mayor envergadura, consolidando su rol como el principal nodo operativo y de conectividad austral del país.

Descripción Geográfica.

Ubicación estratégica. Se emplaza en la costa norte de la isla Navarino, en la ribera sur del canal Beagle, frente a Tierra del Fuego y al sur de Ushuaia. Administrativamente es la capital de la comuna de Cabo de Hornos y de la Provincia Antártica Chilena.

Se emplaza en la costa norte de la isla Navarino, en la ribera sur del canal Beagle, frente a Tierra del Fuego y al sur de Ushuaia. Administrativamente es la capital de la comuna de Cabo de Hornos y de la Provincia Antártica Chilena. Entorno natural y clima. Forma parte de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, rodeada por bosques subantárticos siempreverdes, turberas y los macizos graníticos de los Dientes de Navarino. Posee un clima subpolar oceánico, con temperaturas frías todo el año (promedios de -1 °C a 4 °C en invierno y de 8 °C a 14 °C en verano) y vientos intensos provenientes del paso Drake.

Infraestructura y Rol Logístico.

Nuevo Muelle Multipropósito. Ubicado en el sector de Punta Lagunilla, su segunda etapa registra más de un 85 % de avance físico a fines de 2026, con proyección de iniciar operaciones en marzo de 2027. Con un puente de acceso de 150 metros y un cabezal de atraque de 130 metros, permitirá recibir cruceros de expedición de hasta 240 metros de eslora, buques científicos y unidades mayores de la Armada de Chile.

Ubicado en el sector de Punta Lagunilla, su segunda etapa registra más de un 85 % de avance físico a fines de 2026, con proyección de iniciar operaciones en marzo de 2027. Con un puente de acceso de 150 metros y un cabezal de atraque de 130 metros, permitirá recibir cruceros de expedición de hasta 240 metros de eslora, buques científicos y unidades mayores de la Armada de Chile. Conectividad aérea y marítima. Cuenta con el Aeródromo Guardiamarina Zañartu, clave para la conexión regular con Punta Arenas y la proyección de puentes aéreos hacia la isla Rey Jorge en la Antártica. Por vía marítima, se abastece mediante transbordadores desde Punta Arenas y posee transporte terrestre subsidiado hacia sectores rurales de la isla como Caleta Eugenia y Puerto Navarino.

Cuenta con el Aeródromo Guardiamarina Zañartu, clave para la conexión regular con Punta Arenas y la proyección de puentes aéreos hacia la isla Rey Jorge en la Antártica. Por vía marítima, se abastece mediante transbordadores desde Punta Arenas y posee transporte terrestre subsidiado hacia sectores rurales de la isla como Caleta Eugenia y Puerto Navarino. Soporte científico y soberanía. Alberga importantes bases navales y centros de investigación como el Centro Subantártico Cabo de Hornos, funcionando como plataforma de aprovisionamiento, recambio de tripulaciones y asistencia para programas polares nacionales e internacionales.

Perfil Turístico de Puerto Williams en el Canal Beagle.