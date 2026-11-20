Mas de 120 niños y jóvenes de Punta Arenas participaron en Trecking Socio-Educativo organizado por el Municipio.

Alrededor de 120 participantes fueron parte de las jornadas organizadas por la Unidad de Infancia y Juventud, que contemplaron recorridos guiados por dos importantes áreas protegidas de la región.

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva versión de sus Trekking Socioeducativos 2026, iniciativa organizada por la Unidad de Infancia y Juventud que permitió a niños, niñas y adolescentes conocer y disfrutar de los entornos naturales de la Reserva Nacional Laguna Parrillar y el Parque Nacional Pali Aike, mediante jornadas de actividad física, aprendizaje y convivencia al aire libre.

Las actividades contemplaron una jornada en el Parque Nacional Pali Aike, con la participación de 80 jóvenes de entre 13 y 18 años, y otra en la Reserva Nacional Laguna Parrillar, donde se desarrolló un recorrido guiado hacia el mirador Pilongo. En ambos lugares, los participantes pudieron conocer la biodiversidad, la historia y las características de estos espacios naturales, acompañados por funcionarios municipales y guías especializados.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la convocatoria y el valor de acercar estos lugares a las nuevas generaciones. “Fueron 80 jóvenes de entre 13 y 18 años los que pudieron participar en el trekking al Parque Pali Aike, acompañados por funcionarios municipales, para conocer un lugar que está tan cerca, pero que muchas veces parece tan lejano, porque la mayoría de los magallánicos no lo conoce. Es un parque ubicado en la comuna de San Gregorio, cerca de la frontera con Argentina, donde hubo actividad volcánica en nuestra región, y que les permitió descubrir una faceta distinta de nuestra provincia y de Magallanes”, señaló.

La autoridad agregó que esta experiencia se desarrolla por segundo año consecutivo en Pali Aike y valoró la recepción de los participantes y sus familias. “Estamos muy entusiasmados porque vimos que los jóvenes quedaron muy contentos. Agradecemos a los papás por darnos la oportunidad y la confianza para realizar estas actividades. Seguimos buscando distintos espacios para adultos, mujeres, deportistas, jóvenes y también para nuestros niños y adolescentes, porque queremos que, además de las actividades permanentes que tenemos con ellos, puedan conocer y disfrutar esta gran región de Magallanes y Antártica Chilena”, afirmó.

Por su parte, Priscila Bravo, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, destacó el resultado de la convocatoria y la importancia de generar instancias de conexión con el entorno. “Estamos muy contentas, porque la convocatoria fue todo un éxito. Esta es nuestra cuarta versión de los trekking socioeducativos, en la que niños, niñas y jóvenes pudieron disfrutar de la diversidad de la naturaleza, el medio ambiente y su fauna. Para nosotros es muy importante que puedan conectarse con la naturaleza y aprender a valorar estos espacios”, indicó.

En este mismo sentido, el biólogo y guía de turismo, Ernesto Teneb, resaltó el aporte educativo de este tipo de experiencias, especialmente por la posibilidad de que los participantes conozcan directamente los ambientes naturales. “La importancia de este trabajo está en acercar a los niños y jóvenes a la naturaleza, permitirles tener un contacto efectivo con estos entornos y comprender sus procesos. Lo más importante es sacarlos de la ciudad y traerlos a lugares que, en realidad, están muy cerca de Punta Arenas. Además, estas experiencias les permiten caminar, hacer trekking y compartir con otros compañeros en un ambiente natural, convirtiéndose en vivencias significativas para ellos”, explicó.

La positiva evaluación también fue compartida por los participantes. Axel Saavedra, quien asistió al recorrido por Pali Aike, comentó que la jornada superó sus expectativas. “Fue una muy buena experiencia, me gustó mucho y creo que superó lo que me imaginaba. Hace tiempo quería hacer este trekking al Parque Nacional Pali Aike y, cuando vi la publicación en Instagram, no perdí la oportunidad y me inscribí de inmediato. Fue maravilloso y, sin duda, lo volvería a hacer”, expresó.

En tanto, Geraldine Muñoz, quien llegó junto a una compañera y otros dos amigos, valoró la posibilidad de participar en una actividad que no siempre está al alcance de los jóvenes. “Me pareció muy interesante, porque hay muchas personas a las que les gusta hacer este tipo de actividades, pero que no tienen la oportunidad de venir. Gracias a la Municipalidad y a su Unidad de Infancia y Juventud podemos participar en estas experiencias tan bonitas”, concluyó.