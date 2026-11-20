Municipio de Punta Arenas invita a jornada de empoderamiento femenino.

La actividad busca fortalecer la autonomía física y se desarrollará el sábado 28 de noviembre, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en el Liceo María Auxiliadora.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Oficina de la Mujer, realizará el próximo sábado 28 de noviembre la actividad “Poderosas: Jornada de Empoderamiento Femenino”, una instancia que busca fortalecer la autonomía física, la confianza y las herramientas de protección personal de las mujeres de la comuna.

La jornada contará con una clase de protección personal y autodefensa, dirigida por el monitor Genaro Carrasco, quien cuenta con certificación en metodología KAPAP y violencia de género, acompañado de tres instructoras.

“Hay que recordar que nuestra ciudad tiene un altísimo índice de VIF, de violencia intrafamiliar, donde lamentablemente las mujeres son víctimas la mayoría de estos casos. Y es por eso que distintas acciones estamos teniendo, como los talleres vinculados al tema de la autoestima, pero también quisimos hablar sobre el tema de fondo y por eso invitamos a todas las mujeres”, señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

La autoridad comunal agregó que “vamos a tener una charla y una jornada justamente con un gran expositor, Genaro Carrasco, con tres monitoras, para hablar de estos temas. De repente hay señales que no se leen bien, que no se leen a tiempo y que generan finalmente una complicación extra para salir de estos círculos de violencia”, indicó Radonich.

Por su parte, la encargada de la Oficina de la Mujer, Javiera Biskupovic, explicó que esta actividad forma parte de un conjunto de acciones desarrolladas por este día. “Ya tuvimos nuestra charla que se llamó Círculo de Cuidados de Estrategia Psicológica frente a la Violencia. Y ahora queremos invitar a la comunidad a participar de nuestra jornada denominada Poderosas Jornada de Empoderamiento Femenino. Una clase magistral de protección personal, de autodefensa, pero también enfocada en el empoderamiento y la autonomía física”, explicó.