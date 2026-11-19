Observatorio Laboral de Magallanes presentó estudios clave para el desarrollo regional.

Las investigaciones abordaron la conmutación laboral en la construcción, el impacto del empleo turístico y las oportunidades productivas en la provincia de Tierra del Fuego.

Punta Arenas. — En el marco del seminario «El Futuro del Trabajo en la Región: Evidencias para la Toma de Decisiones», el Observatorio Laboral de Magallanes —iniciativa ejecutada por INACAP y financiada por la Subsecretaría del Trabajo— dio a conocer los resultados de tres estudios estratégicos diseñados para comprender las dinámicas del mercado laboral y el desarrollo productivo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La jornada congregó a representantes de los sectores público, privado y académico, quienes analizaron los hallazgos de estas investigaciones centradas en tres ejes fundamentales: la conmutación laboral en el rubro de la construcción; el vínculo entre la actividad económica regional y el empleo asociado al turismo; y los encadenamientos productivos, brechas de competencias y oportunidades de desarrollo territorial en la provincia de Tierra del Fuego.

Voces institucionales

Tras la presentación de los resultados, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce, valoró el aporte técnico de los informes para el diseño de políticas públicas locales.

“Estos estudios nos entregan información muy relevante sobre tres sectores fundamentales para nuestra región. En construcción, nos muestran la importancia de fortalecer la capacitación y contar con mano de obra especializada local; en turismo, confirman su impacto en la generación de empleo y en la dinamización de otras actividades económicas; y en Tierra del Fuego, nos permiten identificar las principales oportunidades productivas de sus comunas. Toda esta información es fundamental para orientar nuestros esfuerzos como Gobierno y avanzar en la generación de más y mejores empleos para los habitantes de Magallanes”, afirmó la autoridad.

Por su parte, el coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos Lara, destacó que «el objetivo [completar cita aquí, por ejemplo: de estas investigaciones es entregar datos concretos y actualizados que permitan a los distintos actores regionales tomar decisiones informadas sobre capacitación y fomento productivo]».