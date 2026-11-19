Brigada forestal Lenga-12 inicia su séptima temporada consecutiva de trabajo en Puerto Williams.

– El equipo de Conaf, reconocido como la brigada forestal más austral del mundo, recibió el saludo del delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar. Para el período 2026-2027 se proyecta reforzar sus capacidades operativas con nuevo equipamiento, un camión aljibe y sistemas de acumulación de agua.

Con el inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, la brigada forestal Lenga-12 de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), considerada la más austral del mundo, comenzó su séptimo período consecutivo de operaciones, para la temporada 2026-2027, en la Provincia Antártica Chilena.

En este contexto, sus integrantes realizaron un saludo protocolar al delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial, en Puerto Williams. La instancia permitió compartir los principales desafíos para los próximos meses, revisar las capacidades del equipo y reforzar el llamado a la prevención de incendios forestales en Isla Navarino.

El delegado Moncada agradeció la visita y destacó el compromiso de los brigadistas con la protección del territorio. “Lo importante es llamar a la prevención, al cuidado. Ojalá no tengamos que recurrir a ellos en una emergencia real. Todos debemos entender la fragilidad de este territorio y tener precaución cuando salgamos, evitando hacer fogatas en lugares que no estén habilitados”, señaló.

Asimismo, valoró la composición del equipo, que reúne a trabajadores locales y personas provenientes de otras zonas del país, algunas con experiencia en el combate de incendios forestales. “Ésa es la gracia de esta brigada, que finalmente se compone por gente local, pero también gente externa con experiencia, que terminan complementándose para armar un equipo potente que permita enfrentar cualquier emergencia, que esperamos no ocurra durante esta temporada estival”, agregó.

Más equipamiento y capacidad de respuesta

Entre las principales novedades para esta temporada, el encargado del Distrito Cabo de Hornos del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (Deprif) de Conaf Magallanes, César Lobos, anunció la incorporación de un camión con capacidad para transportar 2 mil litros de agua, lo que permitirá fortalecer la autonomía operativa de la brigada y facilitar el traslado de equipamiento.

A ello se sumará la instalación de dos piscinas de acumulación de agua: una de 10 mil litros en el sector de Huertos Familiares y otra de 100 mil litros en el aeródromo de Puerto Williams. Además, el vehículo contará con espuma y una piscina con capacidad para 20 mil litros para apoyar las labores del equipo.

En cuanto a la dotación, actualmente la brigada cuenta con seis integrantes y se proyecta incorporar a otros tres brigadistas con experiencia, alcanzando una conformación de nueve personas, de una dotación estimada de 10.

Lobos destacó que el equipo cuenta con integrantes que poseen experiencia en el combate de incendios en otras zonas del país, junto a trabajadores de Puerto Williams, lo que permite complementar conocimientos y fortalecer las capacidades de respuesta.

“Tenemos el beneficio de que hay tres personas que tienen experiencia en incendios, lo cual nos potencia como unidad”, explicó.

Trabajo preventivo y apoyo a la comunidad

Las labores de Lenga-12 no se limitan al combate de incendios forestales. Durante los primeros días de preparación de la temporada, sus integrantes realizaron trabajos de despeje en el sendero Cerro La Bandera, donde retiraron aproximadamente siete árboles caídos que dificultaban el tránsito de las personas.

El encargado distrital explicó que estas actividades también permiten mantener al personal y sus herramientas operativas, mediante ejercicios prácticos de utilización de motosierras y otras labores propias de la especialidad.

En materia preventiva, Lobos enfatizó la importancia de orientar tanto a residentes como a turistas, considerando el crecimiento de actividades al aire libre en Puerto Williams y las condiciones particulares del territorio, especialmente la incidencia del viento.

“Primero, no hacer fogatas. Hemos encontrado zonas que no están habilitadas para ello y hemos eliminado esos lugares. Hay que orientar a la comunidad para que utilice alternativas seguras y tome las medidas precautorias. Junto con eso, también es importante el manejo de los residuos, porque estamos en una zona turística y de bosque nativo”, manifestó.

Asimismo, señaló que se busca avanzar en la posibilidad de establecer una ordenanza municipal que regule la realización de fogatas, debido a los riesgos que representan para el entorno natural.

Experiencia local y compromiso con el territorio

Uno de los integrantes con mayor trayectoria en la brigada es Ariel Seguel, jefe de cuadrilla, quien completa cinco temporadas formando parte de Conaf y asumirá por segunda vez esta responsabilidad.

Integrante de la Comunidad Yagán Bahía Mejillones, Seguel destacó el significado de contribuir a la protección del territorio donde mantiene sus raíces y valoró la posibilidad de transmitir sus conocimientos a los nuevos brigadistas.

“Mis raíces las voy a llevar siempre dentro de la sangre, de mi conocimiento y mis pensamientos. Al poder cumplir esta función también ayudo a mi cultura y a mis generaciones anteriores, protegiendo el lugar y manteniendo el orden dentro de lo que es el territorio”, expresó.

El jefe de cuadrilla también explicó que su trayectoria comenzó como motobombista, para luego desempeñarse como motosierrista y asumir progresivamente mayores responsabilidades dentro de la institución.

De cara a esta temporada, espera transmitir su experiencia a quienes se incorporan por primera vez, promoviendo un trabajo seguro y coordinado. “Espero poder traspasar todos mis conocimientos y responsabilidades a mis compañeros, para que ellos mismos puedan sentirse seguros de la función que cumplen y orgullosos de la importancia de este trabajo”, concluyó.

Finalmente, desde Conaf reiteraron el llamado a la comunidad a adoptar conductas responsables, evitar el uso del fuego en sectores no habilitados -únicos lugares públicos permitidos son los fogones localizados en Parque Municipal Ukika y sector de Piedra Buena-, y cuidar los bosques nativos de Isla Navarino, considerando que la prevención es fundamental para proteger uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del territorio austral.