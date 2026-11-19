Más de 400 natalinos/as accedieron a atenciones oftalmológicas en operativos coordinados por Salud Magallanes y CESFAM Juan Lozic.

Más de 400 natalinos y natalinas accedieron a exámenes de fondo de ojo o evaluaciones de vicios de refracción, gracias a operativos coordinados por el Servicio de Salud Magallanes y el CESFAM Dr. Juan Lozic de Puerto Natales, con el objetivo de fortalecer la resolutividad oftalmológica en la comuna.

Las iniciativas, orientadas a disminuir las garantías de oportunidad (GO) retrasadas y favorecer el acceso oportuno a prestaciones de salud visual, fueron financiadas por el Servicio de Salud Magallanes mediante recursos del Programa de Salud Cardiovascular y del Programa de Resolutividad de Atención Primaria.

El primer operativo, financiado con cargo al Programa Cardiovascular, permitió realizar 299 retinografías, beneficiando a usuarios con Garantías Explícitas en Salud (GES) tanto vigentes como retrasadas. La actividad contribuyó a disminuir las prestaciones pendientes y a mejorar los indicadores de cumplimiento del establecimiento.

En tanto, los dos operativos restantes, desarrollados en el marco del Programa de Resolutividad de Atención Primaria, atendieron en conjunto a 150 personas, mediante evaluaciones de vicios de refracción y exámenes de fondo de ojo.

Desde el Servicio de Salud Magallanes, Milisette Neira, referente GES de la Unidad de Gestión Clínica, Oferta y Demanda, destacó que los resultados obtenidos son fruto del compromiso y trabajo conjunto de los equipos clínicos, administrativos y de gestión, quienes han impulsado estrategias concretas para mejorar la oportunidad de atención.

“El desafío es continuar fortaleciendo estas estrategias, avanzando hacia una red de salud más resolutiva, accesible y oportuna para toda nuestra comunidad usuaria”, indicó la profesional.

Asimismo, Neira informó que, en forma paralela, el CESFAM Dr. Juan Lozic, con el apoyo de CORMUNAT, se encuentra gestionando la adquisición de una cámara retinal. Este equipamiento, junto con la capacitación de los profesionales y el respaldo de Hospital Digital, permitirá avanzar hacia la realización autónoma del examen de fondo de ojo, dirigido a evaluar la salud ocular de las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. “Esta iniciativa representa un paso importante para fortalecer la capacidad resolutiva del establecimiento, disminuir la dependencia de operativos externos y favorecer una atención más oportuna y continua para los usuarios y usuarios de Puerto Natales”, puntualizó Milisette Neira.

La realización de estos operativos, sumados a otras rondas recientes de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, CORNAV y COLMED, entre otros, dan cuenta del trabajo y compromiso del Gestor de la Red y de su Red Asistencial para fortalecer la atención de salud en la región.