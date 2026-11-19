Consejo Regional fiscaliza avances en pavimentación de la Ruta Y-71 en Tierra del Fuego.

Las obras entre los kilómetros 27 y 36 presentan un 45,87% de ejecución física y contemplan una inversión superior a los $21.389 millones.

El proyecto forma parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y busca mejorar la conectividad entre Porvenir y Onaisin.

TIERRA DEL FUEGO, 19 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de verificar en terreno el estado de avance de las inversiones regionales, la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional (CORE) de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó una visita inspectiva a las obras de pavimentación de la Ruta Y-71, en el tramo comprendido entre los kilómetros 27 y 36, que conecta las localidades de Porvenir y Onaisin.

Durante el recorrido, los consejeros regionales constataron que los trabajos —ejecutados por la empresa Vilicic bajo la inspección técnica de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Magallanes— alcanzan actualmente un 45,87% de avance físico.

La iniciativa, correspondiente a una obra de arrastre del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), representa una inversión total de $21.389.514.712. Una vez finalizada, permitirá elevar significativamente el estándar de seguridad y circulación vial, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración terrestre a través de las principales rutas de la Isla de Tierra del Fuego.

Desde el Consejo Regional destacaron la relevancia estratégica de esta intervención para los habitantes y el desarrollo productivo de la provincia, subrayando además el seguimiento permanente que requiere la cartera vial en el territorio, donde aún restan tres tramos pendientes para completar la consolidación integral de la ruta.