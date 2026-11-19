Educación Continua de INACAP Punta Arenas certifica a funcionarios de Gendarmería de Chile en herramientas Microsoft 365

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de las competencias laborales y la capacitación permanente de las instituciones de la región, Educación Continua de INACAP Punta Arenas realizó la ceremonia de certificación del curso «Office 365: Herramientas de Productividad Nivel Básico a Intermedio», dirigido a funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile.

El curso tuvo una duración de 16 horas de formación, periodo en el que las y los participantes fortalecieron sus competencias digitales mediante el aprendizaje y uso de aplicaciones de Microsoft 365, incorporando herramientas prácticas para optimizar sus tareas diarias, mejorar la gestión de información y favorecer el trabajo colaborativo en sus funciones.

La ceremonia de certificación se desarrolló el pasado viernes 13 de noviembre, instancia en la que se destacó el esfuerzo, compromiso y dedicación de quienes completaron exitosamente este proceso formativo. Asimismo, se valoró su interés por continuar fortaleciendo sus conocimientos y habilidades, reafirmando su compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional para enfrentar de mejor manera los desafíos del entorno laboral actual.

A través de este programa, desarrollaron habilidades para identificar las principales funcionalidades del entorno Microsoft 365, crear y editar documentos en Word, elaborar y gestionar planillas de cálculo en Excel, diseñar presentaciones efectivas en PowerPoint, administrar correos electrónicos y calendarios mediante Outlook, además de utilizar herramientas colaborativas en la nube para compartir información y potenciar el trabajo en equipo.

Desde Educación Continua de INACAP Punta Arenas destacaron la importancia de generar instancias de perfeccionamiento que permitan responder a los desafíos de la transformación digital y contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de organismos públicos y privados.